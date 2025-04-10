Confirmado: Guns N' Roses sí se presentará en Bogotá tras autorización oficial del Distrito

El esperado concierto de Guns N’ Roses en Bogotá había estado en el centro de la incertidumbre luego de que la Resolución GJR-1425 del 29 de septiembre de 2025 generara dudas sobre la viabilidad del evento.

Sin embargo, la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno resolvió el recurso de reposición presentado y expidió la otra resolución, con la cual se da luz verde definitiva a la realización del espectáculo.

Con esta decisión, la administración distrital confirma que la banda se presentará el próximo martes 7 de octubre en el escenario Vive Claro Distrito Cultural.

¿Por qué estaba en duda el concierto de los Guns N' Roses?

El documento oficial precisa que la autorización responde a la obligación constitucional de garantizar la protección de la vida, honra y derechos de los ciudadanos, tal como lo establece la Carta Política.

En ese sentido, la Secretaría de Gobierno, amparada en el Acuerdo Distrital 424 de 2009 y la Ley 1493 de 2011, validó que los organizadores cumplieran con todos los requisitos para eventos de aglomeración masiva de público.

El Comité SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital) fue la instancia que revisó de manera integral las condiciones exigidas.

¿Qué faltaba por aprobar para que el concierto se realizara?

Entre los aspectos aprobados están:

Graderías avaladas con estándares internacionales.

Control estricto en los accesos y anillos de seguridad internos y externos.

Presencia de equipos médicos en el lugar para atender cualquier eventualidad.

Planes de movilidad diseñados para facilitar el ingreso y la salida del público.

Rutas de evacuación debidamente señalizadas.

Protocolos de accesibilidad universal para personas con discapacidad.

Estrategias de operación sostenible.

La autorización garantiza que Bogotá cumpla con los parámetros internacionales para albergar espectáculos de gran formato, con un enfoque en seguridad, prevención de riesgos y protección de los asistentes.