¿Asesinaron a ‘Zarco Aldinever’, disidente que habría ordenado matar a Miguel Uribe?

Colombia está de luto. A los 39 años y tras estar más de 60 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Uribe estuvo en el parque El Golfito de Modelia en la tarde del sábado 7 de junio. El evento parecía ser normal, pero terminó siendo el trágico día en el ocurrió el atentado.

¿Quiénes han sido capturados?

El senador estaba en vía pública y mientras la gente lo escuchaba, un menor de edad desenfundó una pistola y le disparó. Los videos fueron inquietantes, dado que esta persona estaba a menos de cinco metros.

Uribe fue llevado a la UCI de la Fundación Santa Fe, en donde permaneció dos meses y cuatro días. Fueron cientos las personas que oraron por su salud, no solo a las afueras del centro médico, sino en redes sociales y demás espacios.

Mientras seguía la esperanza por volver a ver a Uribe en las calles, las autoridades adelantaron las investigaciones pertinentes con los que se podría esclarecer lo que hubo detrás del magnicidio.

Gracias a ello, pudo ser capturada la estructura material del crimen. Bajo las órdenes de Elder Arteaga Hernández o ‘El Costeño’, cinco personas están privadas de la libertad y atendiendo los requerimientos judiciales pertinentes.

Katherine Martínez alias Gabriela, William González Cruz o El Hermano, Carlos Eduardo Mora o El Veneco, Cristian Camilo González y ‘Tianz’ (joven que disparó). Estos son los otros implicados.

Hay un séptimo implicado, otro menor de edad. Este adolescente de 17 años e identificado como ‘El Churco’ se entregó y aseguró conocer detalles de la planeación. Sin embargo, días después abandonó la protección del Bienestar Familiar.

Confirman asesinato del ‘Zarco Aldinever’

El 8 de agosto, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana dio un importante anuncio sobre quién habría sido el autor intelectual del homicidio: “Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia (de las disidencias de las Farc) forma parte de este entramado en términos de los determinadores, pero eso está en investigación”.

A mediados de julio, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra varias personas, entre las que estaba José Aldinever Sierra Sabogal, integrante de las disidencias identificado como ‘Zarco Aldinever’.

Al parecer, este hombre habría estado detrás del crimen. Hace poco corrió la información de que había sido asesinado. Frente a ello, se refirió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.