Confirman la causa de muerte de una bebé wayúu de siete meses en Riohacha

En las últimas horas se conoció la muerte de una bebé de la comunidad indígena wayúu, de tan solo siete meses de nacida que murió en Riohacha, La Guajira, por causas que, al parecer, estarían asociadas a la desnutrición.

Las autoridades de salud del municipio confirmaron el fallecimiento de la menor que residía en el área rural de Riohacha y que habría fallecido por problemas respiratorios.

Aunque la niña tenía antecedentes de desnutrición, según las últimas revisiones realizadas por los equipos médicos que visitaban la zona, venía recuperándose de esta afección.

RELACIONADO Murió una menor Wayuu de tan solo siete meses por desnutrición en La Guajira

Reporte de casos de desnutrición en La Guajira

De acuerdo con los más recientes informes, en Riohacha vienen aumentando los casos de desnutrición, donde en lo corrido del año se han reportado 280 casos.

En cuanto a los decesos por desnutrición en el departamento, se reportaron 10 durante 2024 y dos en lo que va de 2025.

Factores determinantes en los casos de desnutrición en La Guajira

Calos Acosta, secretario de Salud de Riohacha, explicó varios puntos que influyen en el aumento de estos casos:

El fondo de la situación es la situación de pobreza, la situación económica y social, que determina finalmente que estos niños no tengan la alimentación adecuada.

En el aspecto cultural tiene que ver con que los padres de los niños de comunidades indígenas que viven en zonas alejadas impiden que cuando se presentan casos de niños afectados se trasladen a centros médicos.

Cuando los casos están ubicados en zonas desérticas, con problemas de comunicación terrestre, trochas, es complejo el traslado.

Y finalmente la precariedad de atención en salud en el área rural.