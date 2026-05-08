Ya tendrían en el radar el posible paradero del periodista desaparecido Mateo Pérez: ¿qué se sabe?

Cuatro días después de que se perdiera el rastro del periodista y estudiante de ciencias políticas Mateo Pérez Rueda, en el municipio de Briceño, las autoridades ya tendrían en el radar el posible lugar donde estaría el joven comunicador.

Las versiones que circulan en la región apuntan a una fosa ubicada en la vereda Palmichal, una zona a la que intenta ingresar una comisión humanitaria para verificar la información entregada por habitantes del sector.

Sin embargo, hasta el momento el cuerpo del que habla la comunidad no ha podido ser recuperado oficialmente.

Gobernador de Antioquia irá en búsqueda del periodista Mateo Pérez

En medio de la tensión por el caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X que se dirigía hacia Yarumal para reunirse con los padres del joven desaparecido y acompañar las labores de búsqueda.

El mandatario aseguró que actualmente existen dos caminos para esclarecer qué ocurrió con Mateo Pérez:

Permitir el ingreso de una misión humanitaria a la zona

Adelantar una operación contundente de la fuerza pública para llegar hasta el punto señalado por la comunidad.

Mientras tanto, desde la Alcaldía de Briceño hicieron un llamado urgente a familiares, amigos y allegados del periodista para que no ingresen sin autorización al área donde avanzan las labores humanitarias, debido a las condiciones de seguridad y al riesgo que existiría en el lugar.

Crece la incertidumbre por la vida de Mateo Pérez

Aunque oficialmente las autoridades mantienen prudencia frente a la situación, las declaraciones entregadas por funcionarios locales aumentaron aún más la preocupación.

Walter Gómez, secretario de Seguridad de Yarumal, manifestó:

Lamentamos con profunda tristeza el homicidio de nuestro joven yarumaleño Mateo Pérez Rueda, hecho ocurrido en el municipio de Briceño.

Pese a esas afirmaciones, la incertidumbre continúa debido a que todavía no se ha recuperado el cuerpo ni existe una confirmación oficial plena sobre lo ocurrido con el joven comunicador.

Fuentes consultadas por Noticias RCN indicaron que las autoridades ya habrían establecido el lugar exacto donde estaría la fosa común a la que intenta llegar la comisión humanitaria.

Por su parte, Ana Pérez, secretaria de Gobierno de Yarumal, expresó solidaridad con los familiares de Mateo y con el gremio periodístico.

Desde la administración municipal de Yarumal queremos expresar nuestra solidaridad con la familia del joven Mateo Pérez Rueda y con todo el gremio periodístico. Desde la institucionalidad seguiremos trabajando por la defensa a la vida y el respeto por la dignidad humana.

¿Quién sería el responsable de la desaparición de Mateo Pérez?

Desde la Gobernación de Antioquia señalaron además que detrás de este caso estaría alias Chalá, señalado integrante de las disidencias de las Farc.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita ubicarlo y capturarlo.