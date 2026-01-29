CANAL RCN
Colombia

Confirman que fue abatido ‘Moisés', cabecilla principal de una estructura del Clan del Golfo

Alias Moisés ejercía control sobre cuatro subestructuras del grupo armado, que en conjunto estarían integradas por 1.221 integrantes.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 29 de 2026
01:19 p. m.
En una operación conjunta desarrollada en el departamento del Magdalena, las autoridades asestaron un duro golpe contra el Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más grandes del país.

Autoridades abatieron en Magdalena a alias Moisés, cabecilla clave del Clan del Golfo

El resultado fue confirmado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, a través de su cuenta oficial en la red social X.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Sabanas de San Ángel, donde unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana, lograron abatir a Wilson Darío Ruiz Vélez, conocido con los alias de Moisés o ‘07’.

Según las autoridades, se trataba del principal cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca, perteneciente al Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial, Ruiz Vélez tenía una trayectoria criminal de más de dos décadas y ejercía control sobre cuatro subestructuras del grupo armado, que en conjunto estarían integradas por 1.221 integrantes.

Su rol era considerado estratégico dentro del andamiaje de esta organización ilegal en la región Caribe.

Durante la misma operación fueron abatidos otros cuatro miembros del componente armado del grupo, mientras que dos personas más fueron capturadas.

En el lugar, las autoridades incautaron además dos fusiles y cuatro pistolas, material que presuntamente era utilizado para fortalecer las acciones violentas de la estructura.

A alias Moisés se le atribuye, entre otros hechos, el homicidio del subintendente de la Policía Ronald Montañez Quijano, ocurrido el 28 de abril de 2025 en el municipio de Palermo, Magdalena, un crimen que había generado rechazo entre las instituciones y la comunidad.

De forma paralela, en los municipios de Zona Bananera, Fundación y Aracataca, las autoridades reportaron la captura de cuatro presuntos integrantes adicionales del grupo criminal, señalados por el delito de porte ilegal de armas.

