¿Se sumó otro vicio a la aprobación de la reforma pensional por la Cámara de Representantes?

Después de que la Corte Constitucional hubiera devuelto la reforma pensional a la sala de la Cámara de Representantes para subsanar un vicio de trámite que tenía y esta fuera aprobada nuevamente, se conoció que hay opiniones de congresistas que aseguran que la orden no fue acatada.

Sin embargo, según el presidente de la Cámara de Representantes, se cumplió a cabalidad con lo estipulado para poder aprobar por el quorum deliberatorio de la reforma sin pasar por encima de lo estipulado en la ley.

Con 104 votos fue aprobada por la Cámara la reforma pensional en sesiones extraordinarias

Las sesiones extras que fueron convocadas desde el 27 de junio y que tendrían como objeto ajustar el error encontrado por el alto tribunal arrojaron una votación de 104 votos por el sí y 9 votos por el no en la plenaria.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara de Representantes, el segundo día de debates que se alargó por más de cinco horas, habría acatado la orden de la Corte al repetir el debate y votación de la reforma que había sido aprobada el pasado 14 de junio.

Las molestias con la nueva aprobación de la reforma en la Cámara

Sin embargo, hay representantes que no están de acuerdo con lo que sucedió en las sesiones extraordinarias, debido a que indican que no se acató plenitud la orden del alto tribunal y que el debate se realizó sobre el texto completo y no de los artículos por individual para hacer la votación final.

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes también se refirió frente a los representantes que indicaron que en las sesiones no se cumplió con el quorum deliberatorio, y dijo que el quorum fue certificado por la secretaría de la Cámara de Representantes para poder dar apertura a la jornada de debate.

A su vez, el abogado y experto, Mauricio Restrepo explicó que lo sucedido en la sesión del pasado sábado no cumplió con lo establecido en la Corte, debido a que “se omitió el último paso” de darle una “nueva discusión al articulado de la reforma pensional”

Por lo pronto, al quedar aprobada la reforma ante la Cámara de Representantes, el paso siguiente es esperar a que la Corte Constitucional se encargue de evaluar si fue acatada la subsanación del trámite y si la misma cumple con los requisitos constitucionales para seguir en su proceso de aprobación e implementación.