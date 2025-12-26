CANAL RCN
Colombia Video

Congreso citará a todo el gabinete por decreto de emergencia económica

En el debate también se pedirá explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la deuda de 23 billones de pesos en bonos TES.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo lunes 29 de diciembre, todo el gabinete ministerial deberá acudir a la plenaria del Senado para rendir cuentas sobre el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno, medida que ha generado amplia polémica en el país. La sesión de control político será liderada por el senador de Cambio Radical Carlos Motoa, quien recibió el respaldo de partidos como el Conservador, Centro Democrático, En Marcha y el Partido de la U.

Gobierno se endeudó por $23 billones en medio de decreto de emergencia económica
RELACIONADO

Gobierno se endeudó por $23 billones en medio de decreto de emergencia económica

Desde diferentes bancadas se ha cuestionado la declaratoria, señalando que “no podemos normalizar que el gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación”.

Bancadas cuestionan la constitucionalidad de la medida

Los partidos opositores insisten en que la emergencia económica es “inconveniente e inconstitucional”, pues la reforma que la sustenta representa apenas el 3% del presupuesto nacional, lo que, según ellos, no clasifica como una situación extraordinaria. “Es importante que este Congreso asuma su rol de independencia de poderes y adelantemos el control político”, señalaron voceros de las bancadas.

Ministerio de Defensa busca 1.6 billones de pesos para adquirir sistemas antidrones y evitar nuevos atentados
RELACIONADO

Ministerio de Defensa busca 1.6 billones de pesos para adquirir sistemas antidrones y evitar nuevos atentados

En el debate también se pedirá explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la deuda de 23 billones de pesos en bonos TES, considerada un factor clave en la discusión sobre la sostenibilidad fiscal.

Senado defiende autonomía frente al Ejecutivo

El presidente del Senado defendió la independencia de la corporación frente al Gobierno, asegurando que la labor del Congreso no es bloquear reformas, sino “proteger la democracia y darle oportunidad a todos a que analicen, piensen y propongan”.

Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep
RELACIONADO

Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep

La plenaria se perfila como un escenario de fuerte confrontación política, en el que el Ejecutivo deberá justificar los motivos específicos y verificables para decretar la emergencia económica, que por ahora tendrá una vigencia de 30 días.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Ejército entregó su balance en 2025: destacó incautación de armas y recuperación de menores

Cali

Emergencia en Cali: hombres habrían lanzado una granada contra patrulla de la Policía

Bogotá

Incautan gran cantidad de pólvora que iba a ser vendida en concurridas estaciones de TM

Otras Noticias

Pensiones

Corte Constitucional reduce semanas de cotización para pensión de mujeres en Colombia

La Corte Constitucional aclaró que esta decisión no obedece a una reforma pensional ni a una iniciativa del Gobierno Nacional, sino exclusivamente a su fallo.

James Rodríguez

Entre cascadas y paisajes verdes: así vive James Rodríguez sus vacaciones de fin de año

James Rodríguez recarga energías en medio de la naturaleza preparándose para los retos del 2026.

Redes sociales

El Año Viejo de Karina García encendió las redes: así es la muñeca que es viral

Estados Unidos

Hombre se quitó la vida luego de asesinar a su pareja y dejar gravemente herida a su hijastra en EE. UU.

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores