Congreso citará a todo el gabinete por decreto de emergencia económica

El próximo lunes 29 de diciembre, todo el gabinete ministerial deberá acudir a la plenaria del Senado para rendir cuentas sobre el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno, medida que ha generado amplia polémica en el país. La sesión de control político será liderada por el senador de Cambio Radical Carlos Motoa, quien recibió el respaldo de partidos como el Conservador, Centro Democrático, En Marcha y el Partido de la U.

Desde diferentes bancadas se ha cuestionado la declaratoria, señalando que “no podemos normalizar que el gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación”.

Bancadas cuestionan la constitucionalidad de la medida

Los partidos opositores insisten en que la emergencia económica es “inconveniente e inconstitucional”, pues la reforma que la sustenta representa apenas el 3% del presupuesto nacional, lo que, según ellos, no clasifica como una situación extraordinaria. “Es importante que este Congreso asuma su rol de independencia de poderes y adelantemos el control político”, señalaron voceros de las bancadas.

En el debate también se pedirá explicaciones al Ministerio de Hacienda sobre la deuda de 23 billones de pesos en bonos TES, considerada un factor clave en la discusión sobre la sostenibilidad fiscal.

Senado defiende autonomía frente al Ejecutivo

El presidente del Senado defendió la independencia de la corporación frente al Gobierno, asegurando que la labor del Congreso no es bloquear reformas, sino “proteger la democracia y darle oportunidad a todos a que analicen, piensen y propongan”.

La plenaria se perfila como un escenario de fuerte confrontación política, en el que el Ejecutivo deberá justificar los motivos específicos y verificables para decretar la emergencia económica, que por ahora tendrá una vigencia de 30 días.