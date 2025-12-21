Ministerio de Defensa busca 1.6 billones de pesos para adquirir sistemas antidrones y evitar nuevos atentados
Las autoridades buscan repeler los ataques con drones por medio de la compra de estos sofisticados equipos.
Noticias RCN
02:03 p. m.
Los ataques con drones perpetrados por grupos terroristas en Colombia han alcanzado niveles que exigen una respuesta tecnológica inmediata. El atentado en la base militar de Aguachica, en el departamento del Cesar, evidenció la urgente necesidad de implementar sistemas antidrones capaces de neutralizar estas amenazas antes de que alcancen sus objetivos.
¿Qué hace falta para adquirir los equipos?
Según el Ministerio de Defensa, actualmente se trabaja en la búsqueda de 1.6 billones de pesos destinados a la adquisición de tres categorías de sistemas antidrones: los fijos, los semifijos y los móviles. Estos últimos serían portátiles para que los uniformados puedan transportarlos en zonas de operación activa.
“El fortalecimiento de las capacidades es reconfigurar el dispositivo para enfocarnos en los sitios donde persiste con mayor letalidad esta amenaza que es el Cauca y Norte de Santander”, explicó el ministro de Defensa Pedro Sánchez.
Esta declaración subraya que la prioridad estratégica se concentrará en las regiones más afectadas por este tipo de ataques terroristas.
"Estas capacidades no solamente es pie de fuerza, es también tecnología y va acompañada de un compess que se está proyectando para fortalecer las capacidades a largo plazo", añadió Sánchez.
Para la adquisición de estos sistemas de defensa, el gobierno colombiano ha identificado tres países proveedores principales: Estados Unidos, Canadá y Australia. Según el Ministerio de Defensa, estas naciones han desarrollado los sistemas antidrones más sofisticados y precisos disponibles en el mercado internacional.
El objetivo final es dotar a los 32 departamentos del país con equipamiento suficientemente avanzado para contrarrestar los ataques con drones que, desafortunadamente, se han vuelto cada vez más frecuentes por parte de grupos armados contra las fuerzas militares colombianas.
¿Cómo fue el ataque con drones al batallón de Aguachica?
Muestra de esta delicada situación de seguridad es el más reciente atentado contra el batallón de infantería en Aguachica en donde 7 soldados profesionales perdieron la vida.
Según el Ejército Nacional, en el ataque, organizado ELN Frente Camilo Torres Restrepo, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, tipo tatuco.