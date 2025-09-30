Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep

Por cuarto mes consecutivo, el Banco de la República mantuvo estable la tasa de interés de intervención en 9,25 %. Esto significa que los créditos a los que acceden los colombianos a través de las entidades bancarias continúan bajo la misma tasa.

Esta vez la decisión fue dividida, pues cuatro de los miembros de la Junta Directiva votaron en favor de mantener estable la tasa, mientras que los tres restantes proponían que esta se redujera.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, demostró su desacuerdo con la decisión de la Junta Directiva, asegurando que el Gobierno considera que la reducción de las tasas es necesaria para dinamizar la economía.

La otra noticia que dio a conocer el Banrep durante la jornada de este 30 de septiembre tiene que ver con la cancelación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional.

Dicha línea permitía al país acceder a un crédito en el momento que quisiera, por poco más de 8.100 millones de dólares; sin embargo, este se encontraba suspendido desde abril por parte del FMI, debido a los problemas fiscales.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, habló con Noticias RCN sobre este tema que toca el bolsillo de los colombianos.

¿Por qué el Banco de la República decidió no bajar la tasa de interés?

Básicamente, porque está muy preocupado con el tema de la inflación. Colombia este año completará cinco años consecutivos en no alcanzar la meta propuesta por el Banco de la República, que es del 3 %. Todo indica que este año cerraremos con una inflación cercana al 5 %. Esto naturalmente afecta el bolsillo de los hogares, pues cuando la inflación aumenta, significa que el costo de la canasta básica de bienes y servicios está aumentando de manera importante.

En ese contexto, hay una inflación que no cede terreno y se mantiene en el 5 %, pues la decisión de la Junta del Banrep es mantener su tasa de interés. Uno de los temas que evita que se reduzca tiene que ver con el déficit fiscal abultado que va a tener el Gobierno Nacional este año y también el siguiente.

¿Cuándo verán los ciudadanos el impacto de las tasas de interés en sus productos financieros?

Pues ya se ha visto en algo. Recordemos que este ciclo de reducciones en la tasa de interés ya completa un año y medio, así que cuando observamos la tasa de interés hoy del crédito hipotecario son sustancialmente más bajas que hace un año o dos.

Sin embargo, que el Banco de la República no pueda reducir aún más esta tasa, que actualmente está en el 9,25 %, cuando en otros países de la región ronda el 5 %, indica que el costo del crédito sigue siendo costoso.

¿Cuánto tiempo demora en traducirse las reducciones de la tasa de interés del Banco en los hogares y las empresas? Usualmente, entre un año y año y medio. Así que ahorita no es buen momento para endeudarse. Seguramente el próximo año veremos tasas de interés sustancialmente más bajas de las que tenemos actualmente.

¿Cómo afecta al país la decisión respecto a la línea de crédito con el FMI?

Esta línea de crédito flexible es como una tarjeta de crédito que puede usar el Gobierno Nacional en momentos en los que hay choques negativos y que se requieren dólares. Eso ocurrió, por ejemplo, en la pandemia. Colombia tenía esa línea desde hace bastante tiempo, y cuando llegó la pandemia, dada la necesidad de aumentar el gasto público, el Gobierno de turno decidió utilizar una parte de ese cupo de crédito. Eso se ha venido pagando y en diciembre de este año se paga la última cuota.

En abril de este año, el FMI decidió suspender a Colombia frente al acceso a esa línea de crédito. Esa suspensión se ratificó ayer con un comunicado, que dice que la situación de la política económica y el frente fiscal no amerita que el país continúe con esa línea.

Ante la incertidumbre de que el Fondo Monetario no vuelva abrir la puerta al país en esa línea de crédito, el Gobierno Nacional anunció que cancelará la tarjeta de crédito por parte de la Nación.

La consecuencia realmente no es grave desde el punto de vista de necesidades del país, pero sí es un campanazo de alerta frente a la situación fiscal.