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Conmoción en El Carmen de Bolívar por el asesinato de una pareja de adultos mayores

La atención de las autoridades se centró en el exyerno de la pareja, señalado como principal sospechoso del crimen.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
01:13 p. m.
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Las autoridades del departamento de Bolívar confirmaron la apertura de una investigación por el doble homicidio que ha conmocionado al municipio de El Carmen de Bolívar.

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La Policía desplegó operativos y labores de recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido, mientras la comunidad exige justicia por el asesinato de Jackeline Teherán y su compañero sentimental Alberto Arias, cuyos cuerpos fueron hallados en condiciones que han generado profunda consternación en la región.

Captura en tiempo récord del exyerno

La atención de las autoridades se centró en el exyerno de la pareja, señalado como principal sospechoso del crimen. En una acción rápida y coordinada, la Policía logró su captura en tiempo récord, luego de ubicarlo escondido en una finca en zona rural de El Carmen de Bolívar.

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La detención se produjo tras el ofrecimiento de una recompensa de hasta 10 millones de pesos por parte de la Gobernación, lo que motivó a la comunidad a colaborar en la búsqueda.

Hipótesis de violencia intrafamiliar

El doble homicidio, que ha sacudido a todo el departamento, apunta en la principal hipótesis a un grave caso de violencia intrafamiliar.

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Las audiencias contra el presunto responsable se realizarán en las próximas horas, mientras las autoridades insisten en que la investigación avanzará con celeridad para garantizar justicia y esclarecer las circunstancias de este crimen que ha dejado en duelo a El Carmen de Bolívar.

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