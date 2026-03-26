Conmoción por asesinato de Policía en Santander: le dispararon frente a su hijo

El asesinato del patrullero de la Policía Nacional Hervin Oswaldo Orduz Pérez, de 36 años, generó profunda consternación en el país.

El uniformado, quien se encontraba de vacaciones con su familia en el municipio de San Andrés, Santander, fue atacado por hombres armados mientras se movilizaba en motocicleta junto a su hijo de cuatro años en la provincia de García Rovira.

El menor resultó ileso, pero Orduz Pérez falleció horas después en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

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Policía fue asesinado en presencia de su hijo

El patrullero, adscrito al municipio de Capitanejo, fue interceptado por los agresores que le dispararon en repetidas ocasiones frente al niño.

El hecho fue calificado como un acto de extrema crueldad. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este crimen que ha sacudido a la comunidad y a la institución policial.

Pronunciamiento oficial y cifras alarmantes

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, expresó su rechazo a través de redes sociales.

“Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander. Fue asesinado mientras se encontraba de vacaciones, en un momento que debía ser de descanso y tranquilidad, y lo más indignante: estaba en compañía de un menor de edad”, expresó el general Rincón.

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Añadió que “la crueldad de estos criminales no tiene límites” y aseguró que la institución honrará su memoria con justicia.

En 2025, al menos 107 policías fueron asesinados en Colombia, de los cuales 77 estaban en servicio y 30 fuera de servicio, convirtiéndose en el año más violento para la Fuerza Pública en la última década. Este nuevo hecho revive las alarmas sobre la seguridad de los uniformados y la necesidad de medidas urgentes para protegerlos dentro y fuera de sus labores.