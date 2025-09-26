Gustavo Bolívar desiste de su precandidatura en la consulta del Pacto Histórico

Gustavo Bolívar anunció que desiste de su precandidatura a la Presidencia en la consulta del Pacto Histórico. Además, aseguró que apoyará a Iván Cepeda.

Cabe mencionar que hasta hoy, viernes 26 de septiembre, vence el plazo para la inscripción de precandidatos.

¿Por qué Bolívar se bajó de la precandidatura?

“He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio, en el cual tengo que apoyar a quien gane, en caso de que yo no sea el ganador. Hay una pequeña posibilidad de que Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura de la que no creo y con muchas incoherencias (…) No puedo apoyar a un imputado por corrupción”, sostuvo Bolívar, indicando que es una decisión ética y de principios.

Acto seguido, informó que apoyará la precandidatura de Iván Cepeda: “Es un hombre que sí me representa, coherente y decente”. Por último, agradeció a las personas que lo apoyaron.

Con este anuncio, los precandidatos del Pacto Histórico serán el senador Cepeda, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la exministra de Salud Carolina Corcho. Se medirán en la consulta del 26 de octubre.

Otras personas apoyarán a Cepeda

Otra persona que desistió de su precandidatura fue Susana Muhamad, exministra del Gobierno Petro. Así como Bolívar, informó que apoyará a Cepeda.

“La lucha social, el cambio ético, la fuerza de la convicción en el pueblo y los derechos harán de Iván Cepeda un gran presidente”, declaró Muhamad.

De igual forma, la congresista María José Pizarro anunció que apoyará a su colega: “Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad”.

El senador Cepeda le agradeció a ambas. “Me honra tu respaldo y reconocimiento. Espero que juntos sigamos por la senda de proteger nuestra inmensa riqueza natural (…) Hemos construido muchos procesos juntos en estos años”.