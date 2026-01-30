CANAL RCN
Colombia Video

Esto decía el documento de Jorge Enrique Ibáñez que advertía los riesgos de la Emergencia Económica

En su escrito, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió que el control a las normas de emergencia debe ser rápido para evitar una sustitución del Congreso.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos del decreto de Emergencia Económica sigue generando revelaciones y debates internos.

Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto
RELACIONADO

Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto

Noticias RCN conoció un documento hasta ahora desconocido: la solicitud presentada el 20 de enero por el presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, en la que expuso valoraciones jurídicas contundentes.

En su escrito, Ibáñez advirtió que el control a las normas de emergencia debe ser rápido para evitar una sustitución del Congreso, que la urgencia no puede convertirse en excusa para restringir libertades y que ninguna democracia puede sustraerse de la Constitución sin afectar el Estado de derecho.

Impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar quedan suspendidos tras decisión de la Corte sobre Emergencia Económica
RELACIONADO

Impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar quedan suspendidos tras decisión de la Corte sobre Emergencia Económica

También señaló que aplicar la norma podría tener efectos irremediables y que la Corte no está para reproducir estudios constitucionales anacrónicos.

La ponencia de Carlos Camargo y los votos decisivos

El magistrado Carlos Camargo fue quien finalmente presentó la ponencia de suspensión aprobada por seis votos contra dos. Su trabajo, descrito como de “filigrana” dentro del tribunal, logró convencer incluso a magistrados cuyos votos se consideraban inciertos, como Miguel Efraín Polo, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés. Este último es clave, pues tiene en sus manos el estudio de otro decreto de emergencia económica que aún está pendiente de revisión.

Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa
RELACIONADO

Estos son los impuestos que no se pagarán por suspensión de la emergencia económica: lista completa

El documento del Ministerio de Hacienda y las deudas energéticas

En paralelo, salió a la luz el documento con el que el Ministerio de Hacienda justificó la declaratoria de emergencia: un escrito de 14 páginas que advierte sobre riesgos en seguridad, salud, desastres y subsidios a empresas de servicios públicos y combustibles.

Allí se reconoce un atraso en pagos de subsidios de 5,1 millones de pesos correspondiente a la vigencia de 2025, lo que según el Gobierno pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las comercializadoras de energía. Este reconocimiento contrasta con la posición oficial que, hasta ahora, había asegurado que las obligaciones con el sector energético estaban al día.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Emergencia Económica: Corte Constitucional estudiará pruebas y definirá en dos meses el futuro del decreto

Cali

Hospital Universitario de Cali registra sobreocupación del 400% en servicio de urgencias

Clan del Golfo

Golpe al Clan del Golfo: Migración Colombia entrega a alias Mono Candelo

Otras Noticias

Atlético Nacional

Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Inter Miami en Medellín

Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi este 31 de enero en Medellín, en el denominado Partido de la Historia.

La casa de los famosos

Sonambulismo: estas son algunas de las causas desconocidas de dicho trastorno

Pese a que el sonambulismo no requiere de tratamientos, este se puede relacionar a otros trastornos del sueño.

Conciertos

Colombia vive su mayor auge de eventos en vivo: ojo a las cifras de 2025

La casa de los famosos

¿Sonámbulo en La Casa de los Famosos?: participante angustió a sus compañeros a altas horas de la noche

Venezuela

Delcy Rodríguez anunció ley de amnistía para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide