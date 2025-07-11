Consejo de Estado condena al Estado por la muerte de Jorge Alberto Echeverry en el holocausto del Palacio de Justicia

En el marco de los actos conmemorativos por los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el Consejo de Estado condenó este viernes al Estado colombiano por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, ocurrida durante la toma armada del recinto en noviembre de 1985.

La alta corte declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, específicamente del Ministerio de Defensa, por los hechos que rodearon el fallecimiento del magistrado auxiliar.

El Consejo de Estado determinó que la muerte de Echeverry Correa se produjo por causas concurrentes como la acción violenta, irracional e indiscriminada del grupo subversivo M-19, que irrumpió en la sede judicial, retuvo como rehenes a magistrados y empleados, los utilizó como escudos humanos y detonó explosivos dentro del edificio.

Toma del Palacio de Justicia fue “la afrenta más grave al Estado de Derecho”

También mencionó la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad frente a la gravedad de la situación.

En su comunicado, el Consejo de Estado reiteró que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 no se puede interpretar como "una hazaña política" y tampoco como "un acto de rebeldía heroica".

Además, calificó la toma de hace cuatro décadas como "la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”.

Consejo de Estado ordenó acto de perdón por la muerte del magistrado auxiliar

Además de declarar la responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado ordenó la publicación del fallo en un medio de amplia circulación y la realización de un acto público de perdón, en el que se dé lectura a la providencia como medida de reparación y contribución a la verdad.

RELACIONADO Familias de las víctimas exigen verdad para poder cerrar las puertas del horror en el Palacio de Justicia

Por su parte, el Ministerio de Defensa tendrá que repetir en contra del extinto M-19, ya sea como organización o frente a sus responsables por mando o ejecución directa, en la proporción en que su accionar armado contribuyó a la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa durante la toma del Palacio de Justicia.