CANAL RCN
Colombia

Consejo de Estado condena al Estado por la muerte de Jorge Alberto Echeverry en el holocausto del Palacio de Justicia

En su decisión, declaró responsable a la Nación y el Ministerio de Defensa por omisión en sus deberes de seguridad y las acciones violentas del M-19.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
02:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco de los actos conmemorativos por los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el Consejo de Estado condenó este viernes al Estado colombiano por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, ocurrida durante la toma armada del recinto en noviembre de 1985.

Fuego y lodo: la ruta de una semana trágica
RELACIONADO

Fuego y lodo: la ruta de una semana trágica

La alta corte declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, específicamente del Ministerio de Defensa, por los hechos que rodearon el fallecimiento del magistrado auxiliar.

El Consejo de Estado determinó que la muerte de Echeverry Correa se produjo por causas concurrentes como la acción violenta, irracional e indiscriminada del grupo subversivo M-19, que irrumpió en la sede judicial, retuvo como rehenes a magistrados y empleados, los utilizó como escudos humanos y detonó explosivos dentro del edificio.

“A mí no me odien, yo solo rescaté gente”: Plazas Vega, 40 años después del Holocausto del Palacio de Justicia
RELACIONADO

“A mí no me odien, yo solo rescaté gente”: Plazas Vega, 40 años después del Holocausto del Palacio de Justicia

Toma del Palacio de Justicia fue “la afrenta más grave al Estado de Derecho”

También mencionó la omisión del Estado en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad frente a la gravedad de la situación.

En su comunicado, el Consejo de Estado reiteró que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 no se puede interpretar como "una hazaña política" y tampoco como "un acto de rebeldía heroica".

Además, calificó la toma de hace cuatro décadas como "la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”.

Homenajes reviven lo que pasó en el Palacio de Justicia: un oscuro episodio en la historia de Colombia
RELACIONADO

Homenajes reviven lo que pasó en el Palacio de Justicia: un oscuro episodio en la historia de Colombia

Consejo de Estado ordenó acto de perdón por la muerte del magistrado auxiliar

Además de declarar la responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado ordenó la publicación del fallo en un medio de amplia circulación y la realización de un acto público de perdón, en el que se dé lectura a la providencia como medida de reparación y contribución a la verdad.

Familias de las víctimas exigen verdad para poder cerrar las puertas del horror en el Palacio de Justicia
RELACIONADO

Familias de las víctimas exigen verdad para poder cerrar las puertas del horror en el Palacio de Justicia

Por su parte, el Ministerio de Defensa tendrá que repetir en contra del extinto M-19, ya sea como organización o frente a sus responsables por mando o ejecución directa, en la proporción en que su accionar armado contribuyó a la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa durante la toma del Palacio de Justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Revelan que Juan Carlos Suárez estuvo matriculado en la Universidad de los Andes hasta el 2023

Atlántico

Estudiantes habrían amenazado de muerte a profesores en Soledad por inminente pérdida del año escolar

Palacio de Justicia

Familias de las víctimas exigen verdad para poder cerrar las puertas del horror en el Palacio de Justicia

Otras Noticias

Dólar

Atento: este fue el giro que tuvo el precio del dólar en el cierre de HOY 7 de noviembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 7 de noviembre de 2025.

Historias

Exposición “Arquificciones” de Susana Carrié: arte, memoria y ciudad en el Museo de Memoria de Colombia

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) inaugura este sábado 8 de noviembre la exposición Arquificciones, de la reconocida fotógrafa Susana Carrié, en el Museo de Memoria de Colombia.

Fútbol

Me Pongo la Camiseta por la Niñez: subasta para recaudar juguetes de Navidad en el Valle del Cauca

Jair Bolsonaro

Corte Suprema estudia la condena contra el expresidente Bolsonaro: ¿Qué podría pasar?

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista