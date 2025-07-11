Homenajes reviven lo que pasó en el Palacio de Justicia: un oscuro episodio en la historia de Colombia

Este 7 noviembre, con ofrendas florales, los presidentes de las altas cortes recordaron a los 11 magistrados vilmente asesinados hace 40 años en el Palacio de Justicia.

En la catedral primada de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, ofició una eucaristía. Actos simbólicos que han estado acompañados por altos funcionarios y familiares de quienes vivieron este doloroso capítulo de horror en la historia de Colombia.

RELACIONADO Reportero gráfico reveló 100 fotos inéditas de la crueldad del holocausto en el Palacio de Justicia

Homenaje a los 11 magistrados asesinados en la toma del Palacio de Justicia

Con flores blancas y de rodillas, llegó la cúpula de la justicia para rendirle un homenaje a sus compañeros asesinados hace cuatro décadas en medio de la toma guerrillera del M-19.

Cuarenta años después, en este mismo palacio, pero hoy con símbolos que recuerdan a aquellos que partieron, los presidentes de las altas cortes buscaron enaltecer el nombre de quienes fueron los mejores judíos del país que hoy viven en la memoria de los colombianos.

Gabriel Andrade, hijo del magistrado Julio César Andrade, asesinado en el Palacio de Justicia, habló de lo que han tenido que vivir después de cuatro décadas:

Han sido cuarenta duros años, particularmente para quienes la tragedia le tocó dos veces a la puerta de la casa. Una vez era un muerto y luego de unos años, un desaparecido.

Un homenaje en medio de discursos que recordaron que las únicas armas que tenían los magistrados el 6 de noviembre de 1985 fueron un lápiz y un código, así como murieron acribillados.

“La tragedia del Palacio de Justicia no puede repetirse y hoy es el momento de recordar que es deber de la sociedad arropar a la justicia frente a los ataques”, dijo Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial.

Reviven el recorrido del horror en la historia de Colombia

100 víctimas, 11 magistrados y más de 240 civiles rescatados que terminaron agredidos, a quienes hoy en una calle de honor que salió desde el Palacio de Justicia, pasando por la Casa del Florero, donde habría sido el centro de torturas del Ejército, llegando hasta la Catedral Primada de Colombia para culminar esta conmemoración.

No se pierda cada detalle que redescubre la verdad de la toma del Palacio de Justicia haciendo clic en 'Fuego y Lodo: la ruta de una semana trágica'

Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura hizo un llamado especial en medio de los homenajes:

Debemos reconocer con vergüenza que durante el 6 y 7 de noviembre de 1985 los colombianos nos anestesiamos en gran medida por la censura oficial a los medios de comunicación.

A pesar de las heridas, los pocos avances en el proceso, hoy las familias de las víctimas piden que el país conozca la verdad de lo que ocurrió hace 40 años en el corazón de la justicia.