CANAL RCN
Colombia

Consejo de Estado confirma nulidad en nombramiento de Irene Vélez en el consulado de Londres

El alto tribunal indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el principio de alternancia y las reglas de la carrera diplomática y consular.

Los memes de Irene Vélez por continuar en el cargo tras barrida ministerial
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía / Foto: @IreneVelezT / Twitter

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
04:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo de Estado ratificó este viernes la nulidad del nombramiento de Irene Vélez Torres como consejera de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Londres, al concluir que sí existían funcionarios de carrera diplomática que podían ocupar el cargo en su lugar.

Cancillería sugiere que la ONU debería cambiar de sede tras revocatoria de visa al presidente Petro
RELACIONADO

Cancillería sugiere que la ONU debería cambiar de sede tras revocatoria de visa al presidente Petro

La decisión, adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado inválido el Decreto 0564 de mayo de 2024 mediante el cual se designó a Vélez en provisionalidad.

Según el alto tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el principio de alternancia y las reglas de la carrera diplomática y consular, pues había al menos 26 funcionarios en el exterior que ya habían cumplido más de 12 meses de servicio y podían ser trasladados para asumir la vacante.

“No es cuestión de suerte”: recomendaciones de la Cancillería para futuros migrantes
RELACIONADO

“No es cuestión de suerte”: recomendaciones de la Cancillería para futuros migrantes

Consejo de Estado: la provisionalidad en la carrera diplomática es excepcional

La corporación enfatizó que la provisionalidad es una figura excepcional y que solo procede cuando no existen servidores de carrera disponibles, lo que no se cumplía en este caso. “A pesar de existir funcionarios con disponibilidad, la Cancillería acudió a terceros que no hacen parte de la carrera diplomática y consular”, señaló la sentencia.

Cancillería rechazó las amenazas hechas por Trump sobre un eventual ataque a Colombia
RELACIONADO

Cancillería rechazó las amenazas hechas por Trump sobre un eventual ataque a Colombia

Con esta decisión, el Consejo de Estado reiteró su jurisprudencia sobre la necesidad de respetar los requisitos y la especialidad de la carrera diplomática, subrayando que los nombramientos deben privilegiar a quienes han sido escalafonados en el servicio exterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Aprueban en primer debate el proyecto de ley que busca prohibir el uso de pólvora para proteger animales

Barranquilla

Avianca habilita dos aviones de cabina ancha para movilizar pasajeros tras cierre en Barranquilla

Antártida

Despertar de tripulación colombiana que va a la Antártida inicia con canciones de Rodolfo Aicardi y Niche a diario

Otras Noticias

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo rompió el silencio y dijo cuál es el verdadero objetivo de Colombia en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo ilusiona a los hinchas con su promesa para el Mundial 2026. El DT de Colombia habló del objetivo, el grupo y el gran momento de la Selección.

Shakira

Shakira rompe récords y su gira se consolida como una de las más taquilleras de la historia

‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ se convierte como la gira latina femenina más exitosa del mundo.

Venezuela

Lula da Silvia conversó con Nicolás Maduro vía telefónica, ¿de qué hablaron?

Europa

Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa

Ecopetrol

Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN por cobro de IVA a combustibles