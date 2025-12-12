Consejo de Estado confirma nulidad en nombramiento de Irene Vélez en el consulado de Londres

El Consejo de Estado ratificó este viernes la nulidad del nombramiento de Irene Vélez Torres como consejera de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Londres, al concluir que sí existían funcionarios de carrera diplomática que podían ocupar el cargo en su lugar.

La decisión, adoptada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, confirmó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado inválido el Decreto 0564 de mayo de 2024 mediante el cual se designó a Vélez en provisionalidad.

Según el alto tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el principio de alternancia y las reglas de la carrera diplomática y consular, pues había al menos 26 funcionarios en el exterior que ya habían cumplido más de 12 meses de servicio y podían ser trasladados para asumir la vacante.

Consejo de Estado: la provisionalidad en la carrera diplomática es excepcional

La corporación enfatizó que la provisionalidad es una figura excepcional y que solo procede cuando no existen servidores de carrera disponibles, lo que no se cumplía en este caso. “A pesar de existir funcionarios con disponibilidad, la Cancillería acudió a terceros que no hacen parte de la carrera diplomática y consular”, señaló la sentencia.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reiteró su jurisprudencia sobre la necesidad de respetar los requisitos y la especialidad de la carrera diplomática, subrayando que los nombramientos deben privilegiar a quienes han sido escalafonados en el servicio exterior.