Consejo Superior de la Judicatura llama a Benedetti a respetar la independencia judicial tras señalamientos contra magistrada Lombana

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura le hizo un llamado a "la prudencia y demanda de respeto a la autonomía e independencia de la Rama Judicial".

Foto: X @judicaturacsj

noviembre 12 de 2025
06:20 p. m.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que expresa su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del funcionario contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez.

En el documento, Vallejo advierte que dichos pronunciamientos “constituyen un grave atropello hacia la institucionalidad y una vulneración al principio de independencia judicial”.

La carta, titulada “Llamada a la prudencia y demanda de respeto a la autonomía e independencia de la Rama Judicial del Poder Público en Colombia”, subraya que cualquier objeción frente a las actuaciones de una autoridad judicial debe presentarse “en forma argumentada al interior del escenario natural de un diálogo ritualizado y garantista, como es el proceso en sí mismo”.

Consejo Superior de la Judicatura defiende autonomía judicial

Vallejo señala que los señalamientos personales y “pronunciamientos agresivos” contra quienes administran justicia “atacan su dignidad y ubican al servidor en un escenario de polarización y virulencia”, lo cual va en contravía de la autonomía judicial y no contribuye al interés de unir a la nación en torno a propósitos democráticos.

En la misiva, también se recuerda el compromiso asumido por las máximas autoridades del Estado en el encuentro convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia, en el que se acordó “desescalar el lenguaje y promover un diálogo institucional respetuoso y constructivo”.

El presidente del Consejo reitera el llamado a “honrar el valor de la palabra empeñada”, especialmente por parte del jefe del Ejecutivo, y a preservar “el imperio de la civilidad, el respeto mutuo y la observancia de la ley como fundamento de nuestra convivencia pacífica”.

