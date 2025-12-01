CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema reactiva caso contra Armando Benedetti por carrusel de pensiones

El caso se remonta a hace varios años, cuando el hoy ministro era senador.

Armando Benedetti.
Armando Benedetti. Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció que la Corte Suprema de Justicia reactivó el caso contra el ministro Armando Benedetti por el llamado carrusel de las pensiones. Además, está ordenando serie de práctica de pruebas en Córdoba.

Corte Suprema rechaza ataques del ministro Benedetti contra magistrada Lombana
RELACIONADO

Corte Suprema rechaza ataques del ministro Benedetti contra magistrada Lombana

El carrusel ocurrió entre 2009 y 2011, años en los que Benedetti ejercía como senador e incluso siendo presidente de la corporación. Se cree que el hoy ministro habría exigido dinero a cambio de desembolsar el pago de pensiones a profesores en Lorica y Planeta Rica.

Condenados por el carrusel de las pensiones

Hubo un desfalco de al menos 150.000 millones de pesos, según reveló W Radio, producto de resoluciones falsas que autorizaron el cobro de las pensiones. Los docentes que aparecían no existían o eran suplantados.

Justamente por este caso, a inicios de 2022 fueron condenados dos abogados, padre e hijo: Alfredo Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Vanegas; a 21 años de cárcel. Ambos participaron en el reconocimiento ilegal de 198 ajustes pensionales.

Por causa de estas maniobras, hubo un detrimento de 20.911 millones de pesos en el Fomag y Fiduprevisora. Los abogados contactaron a un juez para que fallara a favor de sus clientes y ordenara el pago de las pensiones.

Abren indagación contra Benedetti

Cabe mencionar que Benedetti tiene abiertos siete procesos en la Corte Suprema. Cuatro están en etapa previa y tres en indagación formal. Aparte del carrusel de las pensiones, tiene presunto tráfico de influencias en Fonade, enriquecimiento ilícito, influencias en Electricaribe y Emsa, entre otros.

Denuncian penalmente a Armando Benedetti por violencia moral contra magistrada Cristina Lombana
RELACIONADO

Denuncian penalmente a Armando Benedetti por violencia moral contra magistrada Cristina Lombana

En las últimas horas, la Procuraduría le abrió indagación preliminar por los comentarios contra la magistrada Cristina Lombana. Luego de que se realizara un allanamiento en su vivienda en Atlántico, la calificó como ‘demente’ y ‘delincuente’.

“Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo”, este fue uno de los señalamientos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

Bogotá

¿Cuántas personas han muerto en Bogotá por accidentes viales durante 2025?

Accidente de tránsito

¿Cuál es el estado de salud del niño de 7 años, hermano de la menor que falleció por accidente con taxista ebrio en Bogotá?

Otras Noticias

Visa

Personas con afecciones de salud tendrían más difícil conseguir la visa de turismo y residencia en los EE. UU. Obesidad y diabetes en la lista

Las nuevas directrices del Departamento de Estado planean evitar que futuros migrantes se conviertan en una “carga pública”.

Liga BetPlay

Arde la pelea por ser cabeza de grupo: este es el pronóstico de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ‘anticipó’ quiénes serían los equipos cabeza de grupo en cuadrangulares de fin de año.

Finanzas personales

Colombianos podrán abrir cuentas y CDT en dólares con reconocido banco: esto debe saber

Redes sociales

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño