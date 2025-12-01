Corte Suprema reactiva caso contra Armando Benedetti por carrusel de pensiones

Noticias RCN conoció que la Corte Suprema de Justicia reactivó el caso contra el ministro Armando Benedetti por el llamado carrusel de las pensiones. Además, está ordenando serie de práctica de pruebas en Córdoba.

El carrusel ocurrió entre 2009 y 2011, años en los que Benedetti ejercía como senador e incluso siendo presidente de la corporación. Se cree que el hoy ministro habría exigido dinero a cambio de desembolsar el pago de pensiones a profesores en Lorica y Planeta Rica.

Condenados por el carrusel de las pensiones

Hubo un desfalco de al menos 150.000 millones de pesos, según reveló W Radio, producto de resoluciones falsas que autorizaron el cobro de las pensiones. Los docentes que aparecían no existían o eran suplantados.

Justamente por este caso, a inicios de 2022 fueron condenados dos abogados, padre e hijo: Alfredo Agámez Pineda y Alfredo José Agámez Vanegas; a 21 años de cárcel. Ambos participaron en el reconocimiento ilegal de 198 ajustes pensionales.

Por causa de estas maniobras, hubo un detrimento de 20.911 millones de pesos en el Fomag y Fiduprevisora. Los abogados contactaron a un juez para que fallara a favor de sus clientes y ordenara el pago de las pensiones.

Abren indagación contra Benedetti

Cabe mencionar que Benedetti tiene abiertos siete procesos en la Corte Suprema. Cuatro están en etapa previa y tres en indagación formal. Aparte del carrusel de las pensiones, tiene presunto tráfico de influencias en Fonade, enriquecimiento ilícito, influencias en Electricaribe y Emsa, entre otros.

En las últimas horas, la Procuraduría le abrió indagación preliminar por los comentarios contra la magistrada Cristina Lombana. Luego de que se realizara un allanamiento en su vivienda en Atlántico, la calificó como ‘demente’ y ‘delincuente’.

“Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo”, este fue uno de los señalamientos