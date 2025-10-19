¿EE. UU. impondrá nuevos aranceles a Colombia? La revelación de un senador de ese país

En el marco de la delicada tensión entre Colombia y Estados Unidos, por cuenta de un anuncio del presidente Donald Trump hacia su homólogo Gustavo Petro en el que lo señaló como “líder del narcotráfico”, se conocieron las que serían nuevas consecuencias de la complicada situación diplomática.

¿Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a Colombia?

El senador estadounidense Lindsey Graham aseguró haber conversado con el presidente Donald Trump sobre la situación con Colombia, en la que tocaron el tema de la lucha contra el narcotráfico y de “perseguir” a los países que ‘apoyan’ ese crimen.

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”.

Así las cosas, manifestó que el gobierno estadounidense, además de suspender la ayuda a Colombia, le impondría nuevos aranceles. Este anuncio se realizaría en las próximas horas.

“Una cosa que he aprendido sobre el presidente Donald J. Trump, y que el mundo está aprendiendo rápidamente, es que cuando se trata de proteger a los Estados Unidos de América, él no ‘juega juegos’”, agregó el senador.

Tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

La flotilla estadounidense ha creado una gran tensión con Venezuela, con temores de que el objetivo final sea derrocar a Nicolás Maduro, quien según Washington lidera un cartel de drogas.

Trump pareció amenazar con algún tipo de intervención estadounidense en Colombia.

"Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma".