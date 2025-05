Así están las cuentas en el Senado para votar la consulta popular

Siguen avanzando los cálculos para hacer la consulta popular que el gobierno nacional anunció para el desarrollo de las reformas sociales, sobre todo la laboral.

Para entender cómo está el panorama en el Congreso, los congresistas Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y Ariel Ávila, del partido Verde, hablaron en A lo que Vinimos.

Senador Motoa, ¿cómo votará la consulta?

Nosotros como partido hemos mencionado hace varias semanas que votaremos no a la consulta popular, a la consulta populista.

Por varios argumentos, porque es inconveniente, porque es inoportuna, porque muchas de las preguntas están incluidas en la legislación vigente y porque esto es, simplemente, una estrategia del gobierno Gustavo Petro para anticipar la campaña política.

Por eso votaremos no e invitamos a los demás partidos a que neguemos esta consulta populista.

Senador Ávila, ¿cómo votará la consulta?

Yo voy a votar que sí a la consulta por una sencilla razón; es un mecanismo constitucional. Se ha utilizado el plebiscito, se ha utilizado el referendo, no vería por qué no se pudiese utilizar una consulta, pero también se lo digo, va a ser muy difícil sacar 13.6 millones de electores la primera semana de septiembre en un día frío y esto adelanta el calendario electoral.

Pero toda vez que es un mecanismo constitucional, pues yo no le veo problema a un mecanismo de participación directa, pero esto sí trastoca el calendario electoral.

Senador Motoa, ¿cómo ve el pulso político en el Senado?

Tres partidos, Joana han decidido que votarán no en bancada: partido Cambia Radical fue el primero, luego el partido Centro Democrático y recientemente el Partido Conservador.

Esperamos que la sustentación de por qué esta consulta es inconveniente, pues sea acogida por la mayoría de partidos políticos que hoy no han decidido. Esperamos que el Partido Liberal, que el Partido de la U, que históricamente han acompañado al gobierno Gustavo Petro, entiendan de lo que está en juego, de lo que está en riesgo, si esa consulta popular se aprueba el día miércoles en el Senado de la República.

Senador Ávila, ¿cómo ve esas fichas para que pase o se hunda la consulta?

Dibujemos dos escenarios. El primer escenario es que vayan todos los senadores, si es así, se gana o se pierde por cuatro o cinco votos.

Pero hay otro escenario que esto es una votación de mayoría simple, no absoluta, me explico; absoluta es que se tiene que tener 53 votos para tener quorum, simple es que tiene que ser la mayoría de los que estén en ese momento en el recinto.

Es mucho más probable que gane el sí, vuelvo y repito porque se requiere una mayoría simple. Entonces va a depender mucho del quorum, pero hoy lo veo muy ajustado para un lado o para el otro.

Senador Motoa, ¿por qué no es conveniente la consulta popular?

Ya está en la legislación vigente, como el horario de ocho horas que debe trabajar un colombiano, como el contrato laboral para las empleadas de servicio doméstico, para los conductores, como los contratos de tercerización laboral.

Todo esto le corresponde al Ministerio de Trabajo y lo otro son preguntas que son obvias, que por supuesto no es la razón de ser cuando se llama a una consulta popular.

Senador Ávila, ¿por qué se debe apoyar la consulta popular?

Yo creo que a los trabajadores se le recortaron derechos bajo la premisa de que eso iba a generar empleo y eso no lo generó. Y restituirles derechos es restituirles lo que está en el mundo occidental y yo contra eso no voy a pelear y creo que me parece muy bueno.