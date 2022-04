Contralor de Santander denunció ser atacado y sufrir un atentado este viernes

Este viernes santo el contralor de Santander, Fredy Anaya, denunció por intermedio de sus redes sociales un supuesto atentado que sufrió en horas de la mañana, hecho que ya está siendo investigado por parte de las autoridades nacionales.

Según Anaya, en varias oportunidades ha solicitado seguridad privada teniendo en cuenta el cargo público que tiene, sin embargo, sus requerimientos no han sido atendidos y en épocas de auditorías en el departamento, ya registró el primer atentado.

El funcionario público acostumbra a salir a montar bicicleta en las carreteras del departamento y al parecer ya habrían notado esta situación, por lo que fue atacado rodando por el anillo vial que dirigía a Floridablanca.

El contralor del departamento indicó que esta mañana salió a montar bicicleta junto a un escolta lo acompaña en una camioneta. “El de la camioneta se le apareció a mi conductor para cerrarlo y después atacarme a mí”, dijo.

“Yo salgo diariamente a hacer deporte, me ubicaba en el cruce de Piedecuesta hacia Floridablanca, cuando aparece una camioneta que intenta atropellarme; sin embargo, logré esquivarla”, explicó Anaya.

De igual manera, señaló que afortunadamente pudo desviarse por la vía y el presunto agresor no alcanzó a seguirlo. “Él continuó por la autopista porque no se pudo desviar conmigo, paró unos metros más adelante y nosotros paramos también, más atrás, pero no nos acercamos. Mi conductor le tomó una foto a la camioneta y grabó un video para que se pueda identificar al sujeto que realizó estos actos”, añadió el funcionario.

Hace 15 minutos la camioneta de placas ELU 856 de Bucaramanga atento contra mi vida en el cruce hacia Floridablanca @PoliciaBmanga He requerido seguridad y no se me ha brindado Espero haya cámaras de seguridad pic.twitter.com/lH3cFxw8ip — Fredy (@FredyAnayaMar) April 15, 2022

“Luego de este ataque, la Policía se acercó y está realizando la investigación correspondiente de estos actos”, expresó Anaya quien se mostró sorprendido por la situación, pero de igual manera entregó posibles motivos por los que ha sido atacado.

“No puedo hacer señalamientos, pero ya están saliendo las auditorías y este tipo de situaciones empiezan a pasar”, comentó.

Finalmente, RCN Mundo se comunicó con el funcionario, quien dijo que no se iba a esconder e iba a continuar con su vida tal y como siempre: “Debo afrontar la situación y continuar, no me puedo esconder”.