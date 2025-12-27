Contraloría advierte que el Inpec opera al limite por falta de recursos

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) revela que los giros insuficientes de parte del Gobierno Nacional tendrían en aprietos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En la cuerda floja estarían áreas sensibles, como el pago del personal, el mantenimiento de su parque automotor y el manejo de los expendios de víveres al interior de las cárceles.

En total, se realizaron 122 hallazgos, de ellos 15 con incidencia fiscal, por un total de 1.242 millones de pesos durante el 2024 y 2025. El informe, se da a conocer a unos meses de la crisis de seguridad, en la que dragoneantes fueron víctimas de atentados en todo el país.

Quejas y falta de recursos son el pan de cada día en los centros penitenciarios del país:

La Contraloría reveló que en los puntos de expendio se han identificado riesgos sanitarios y deficiencias estructurales por falta de supervisión de Inpec y las entidades correspondientes. Además, no hay directrices que eviten el acaparamiento de productos y sobrecostos, que tantas quejas generan entre los internos:

“En cada uno de estos centros hay unos expendios de venta de combustibles, de gaseosas, de asuntos varios para las personas privadas de la libertad. Identificamos que, si bien es responsabilidad del Inpec administrar y estar a la custodia de estos expendios, no se está llevando esta vigilancia, ni el control, la administración diaria que deben tener estos expendios”, explicó la contralora del sector justicia, Jenny Lindo.

Pero no es todo. A la fecha, más del 90% de los centros carcelarios han agotado sus recursos para el mantenimiento de vehículos, obligando al Inpec a solicitar adiciones presupuestales que no suelen ser atendidas

En “La picota de Bogotá, que es uno de los centros más grandes del país, con más de 8.000 personas privadas de la libertad, tan solo cuenta con 700 guardianes del Inpec. Estos 700 guardianes que, numéricamente, son insuficientes para brindar la seguridad que se requiere en un centro penitenciario de máxima seguridad, como es La Picota, también tienen que cumplir con unas funciones administrativas, operativas y hay muchas incapacidades médicas”, insistió Lindo.

Actualmente, del total de funcionarios: 16.899, el informe refleja que 1.324 tienen restricciones médicas; 911, psiquismo; 59, restricción de personal privado de la libertad, y 581, no tienen turnos nocturnos.

Contraloría llama al Gobierno a adoptar una mirada estratégica:

De acuerdo con Lindo, las fallas al interior de las cárceles en todo el país son “un llamado, una alerta para el Gobierno Nacional, para tener una mirada estratégica del sector, del sistema penitenciario y que en esa medida pueda empezar a tomar las acciones que se requieren para ese fin. Es un tema de gerencia transversal porque no depende únicamente de una sola entidad, de un solo directivo. Hay que articular muchas entidades”.

Mientras la Contraloría advierte que sin recursos el sistema opera al límite, con riesgos en distintas áreas para trabajadores y privados de la libertad, el director de la entidad, el coronel Daniel Gutiérrez, insiste en que:

“Se les recordó a todos los funcionarios los operativos constantes, las requisas de noche, de día. En diciembre se presentan varias situaciones: la primera son los intentos de fuga, la segunda son las fiestas clandestinas y la tercera son situaciones psicológicas con las que aumentan los suicidios. Estamos en alerta y trabajando con todos los funcionarios penitenciarios para evitar que pasen estas cosas”.