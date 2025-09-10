Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, declaró de impacto nacional la investigación sobre posibles irregularidades en la contratación del mantenimiento de seis helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

Contraloría declara de impacto nacional investigación por el mantenimiento de los helicópteros MI 17

La decisión se debe a la magnitud de los recursos involucrados y las implicaciones para la seguridad nacional.

Según la información proporcionada, el anticipo entregado por las Fuerzas Militares para el mantenimiento de estas aeronaves asciende a 13.5 millones de dólares, monto que estaría en riesgo.

La Contraloría reveló que incluso ya realizó una visita a la empresa encargada del mantenimiento en Estados Unidos, constatando que carece de dos componentes fundamentales: capacidad financiera y técnica.

El Contralor ha señalado que se espera que estas falencias operativas y distributivas se solucionen antes del 15 de noviembre, fecha prevista para la ejecución del contrato. La preocupación radica en que estas deficiencias podrían afectar la operación aérea y, por ende, la seguridad nacional.

“Nosotros esperamos avanzar, creo que es 25 de noviembre la fecha que tienen más o menos, una vez con que se configure, pues lógicamente realizarlo, pero reitero serias dificultades frente al tema. La declaratoria este es un tema de impacto no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad”, aseguró el contralor.

Por su parte, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, presente en el foro de la Contraloría, respondió a esta declaratoria afirmando que ya se están analizando minuciosamente todas las etapas contractuales del millonario desembolso.

Sánchez informó que tres de los seis helicópteros ya están operando y se espera el refuerzo de los otros tres con una inyección de capital de 5.4 millones de dólares la próxima semana.

El jefe de cartera también aclaró que existe un plan B en caso de que el contratista no logre cumplir con el objetivo. Además, informó que se ha abierto un proceso sancionatorio para tomar las decisiones pertinentes.

“Por 5.4 millones de dólares se espera que se entreguen en los próximos días, en las próximas semanas que harían parte, digamos del cumplimiento del contrato, ese pago anticipado que se hizo. Eso completaría aproximadamente 8 millones de dólares de los 16 millones de dólares que ya se hizo un pago anticipado. Nuestro enfoque, en este momento, no me puedo adelantar a qué pueda ocurrir, simplemente puedo informar en lo que se está haciendo que también se abrió un proceso sancionatorio para tomar las decisiones de fondo a que haya lugar”, indicó el ministro.