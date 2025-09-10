CANAL RCN
Colombia Video

Contraloría declara de impacto nacional investigación sobre contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército

La Contraloría realizó una visita en la que confirmó que la empresa encargada del mantenimiento carece de capacidad financiera y técnica.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
11:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, declaró de impacto nacional la investigación sobre posibles irregularidades en la contratación del mantenimiento de seis helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia
RELACIONADO

Empresa que repara helicópteros MI-17 no cumple requisitos y pone en riesgo la seguridad: Rusia

Contraloría declara de impacto nacional investigación por el mantenimiento de los helicópteros MI 17

La decisión se debe a la magnitud de los recursos involucrados y las implicaciones para la seguridad nacional.

Según la información proporcionada, el anticipo entregado por las Fuerzas Militares para el mantenimiento de estas aeronaves asciende a 13.5 millones de dólares, monto que estaría en riesgo.

La Contraloría reveló que incluso ya realizó una visita a la empresa encargada del mantenimiento en Estados Unidos, constatando que carece de dos componentes fundamentales: capacidad financiera y técnica.

El Contralor ha señalado que se espera que estas falencias operativas y distributivas se solucionen antes del 15 de noviembre, fecha prevista para la ejecución del contrato. La preocupación radica en que estas deficiencias podrían afectar la operación aérea y, por ende, la seguridad nacional.

“Nosotros esperamos avanzar, creo que es 25 de noviembre la fecha que tienen más o menos, una vez con que se configure, pues lógicamente realizarlo, pero reitero serias dificultades frente al tema. La declaratoria este es un tema de impacto no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad”, aseguró el contralor.

Por su parte, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, presente en el foro de la Contraloría, respondió a esta declaratoria afirmando que ya se están analizando minuciosamente todas las etapas contractuales del millonario desembolso.

Sánchez informó que tres de los seis helicópteros ya están operando y se espera el refuerzo de los otros tres con una inyección de capital de 5.4 millones de dólares la próxima semana.

Denuncian al ministro de Defensa por presunta corrupción en el tema de los helicópteros MI-17
RELACIONADO

Denuncian al ministro de Defensa por presunta corrupción en el tema de los helicópteros MI-17

El jefe de cartera también aclaró que existe un plan B en caso de que el contratista no logre cumplir con el objetivo. Además, informó que se ha abierto un proceso sancionatorio para tomar las decisiones pertinentes.

“Por 5.4 millones de dólares se espera que se entreguen en los próximos días, en las próximas semanas que harían parte, digamos del cumplimiento del contrato, ese pago anticipado que se hizo. Eso completaría aproximadamente 8 millones de dólares de los 16 millones de dólares que ya se hizo un pago anticipado. Nuestro enfoque, en este momento, no me puedo adelantar a qué pueda ocurrir, simplemente puedo informar en lo que se está haciendo que también se abrió un proceso sancionatorio para tomar las decisiones de fondo a que haya lugar”, indicó el ministro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Alias Karla sería la disidente detrás del secuestro de ocho miembros de una misión médica en Huila

Jamundí

Video | Heridos y viviendas destruidas dejó nuevo ataque con explosivos en Jamundí, Valle del Cauca

Antioquia

Hallan sin vida a menor que cayó al río Sucio mientras cruzaba en garrucha improvisada

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Mintransporte aclara quién debe pagar las fotomultas cuando no se identifica al conductor

El Ministerio de Transporte aclaró que si no se identifica al conductor en una fotomulta, el propietario del vehículo deberá pagar la infracción.

Miguel Ángel Russo

El desgarrador mensaje de Falcao a Miguel Ángel Russo: la despedida de un grande

La despedida de un grande: conmovedor mensaje de Falcao por la muerte de Miguel Ángel Russo.

Cuidado personal

Tres cosas que se deben evitar después de vacunarse contra la gripe, según expertos

Viral

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?

Animales

Jaguar herido fue rescatado en un río tras recibir múltiples disparos: video conmovedor