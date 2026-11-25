La exvicepresidenta Francia Márquez denunció a través de su cuenta de X una presunta reducción significativa de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), situación que, según aseguró, la dejó en una condición de vulnerabilidad pese a mantener una calificación de riesgo “extraordinario”.

Márquez afirmó que hace varias semanas recibió una notificación de la UNP en la que se le informaba sobre la decisión de reducir su esquema de protección.

Según explicó, presentó un recurso de reposición contra la resolución, pero la entidad respondió de manera negativa, sustentándose, de acuerdo con su versión, en un estudio de seguridad “inexistente” y sin atender los argumentos expuestos en su reclamación.

Tutela frenó el desmonte de las medidas de protección

La exvicepresidenta señaló que, además de rechazar su recurso, la UNP le exigió la devolución de los elementos asignados a su esquema de seguridad, advirtiéndole sobre un eventual cobro coactivo en caso de incumplimiento.

Ante esta situación, informó que el pasado 9 de noviembre interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del acto administrativo que ordenaba la reducción de las medidas de protección. Según indicó, un juzgado admitió la acción constitucional, concedió una medida cautelar y ordenó detener el desmonte de su esquema de seguridad mientras se analiza el caso.

“Es la primera vez” que observa a un exvicepresidente acudir a una tutela para exigir que el Estado garantice su seguridad, manifestó en la publicación.

Márquez responsabiliza al presidente Abelardo de la Espriella

En el mismo mensaje, Márquez lanzó fuertes cuestionamientos contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien preguntó si “dejar a la oposición sin seguridad” hace parte de una estrategia de Gobierno.

Asimismo, aseguró que responsabiliza al mandatario y a su administración de cualquier situación que pueda afectar su integridad o la de su familia. “Hoy lo hago responsable” de lo que pueda ocurrirle, escribió la exvicepresidenta, quien concluyó su pronunciamiento afirmando que continuará resistiendo “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Unidad Nacional de Protección se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones de la exvicepresidenta.