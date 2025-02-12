CANAL RCN
Colombia

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $125.710 millones en obras de mitigación en Mocoa

El ente de control identificó "atrasos de casi 5 años en la ejecución de los proyectos" y señaló que las obras ejecutadas carecen de funcionalidad.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
06:27 a. m.
La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $125.710 millones en el proyecto de reducción y mitigación del riesgo en Mocoa, Putumayo, ejecutado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el organismo de control, durante las auditorías realizadas en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal y la atención a denuncias ciudadanas, se identificaron “atrasos de casi 5 años en la ejecución de los proyectos, mala calidad de las obras y modificaciones arbitrarias”.

Atrasos y deficiencias en la reconstrucción

El proyecto, con un valor total de $185.093 millones, estaba destinado a la construcción de obras de mitigación en las cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca. Sin embargo, la Contraloría advirtió que “se prevé que no se podrán terminar todas las obras”, lo que compromete la finalidad del programa de reconstrucción de Mocoa.

El informe señala que las pocas obras ejecutadas carecen de funcionalidad, pues el río presentó desviaciones en su cauce, lo que mantiene a la población en “inminente riesgo ante una eventualidad como la registrada en 2018”.

Riesgo para la comunidad y el gasto público

La entidad concluyó que la gestión de la UNGRD fue “ineficaz e ineficiente”, ya que se realizaron pagos sin cumplir con la finalidad principal del proyecto. Esto derivó en hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales por el monto total de los recursos desembolsados.

La Contraloría advirtió que las deficiencias en planeación, supervisión e interventoría comprometen tanto la eficacia del gasto público como la protección de la comunidad de Mocoa, que sigue expuesta a amenazas naturales sin contar con las obras necesarias para su mitigación.

