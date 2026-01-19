CANAL RCN
Colombia

Contraloría detecta hallazgos fiscales por $86.054 millones en contratos de Ecopetrol

Aunque Ecopetrol documentó reiterados atrasos entre 2023 y 2024, permitió que el contrato continuara sin imponer sanciones.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Contraloría General de la República reveló este lunes hallazgos fiscales por más de $86.054 millones en dos contratos de Ecopetrol, relacionados con la operación del Ecoparque Solar Providencia y con la falta de imposición de multas en un contrato con la empresa Morelco S.A.S.

Nuevo modelo de pasaportes se encuentra bajo la lupa en este 2026: hay riesgos
RELACIONADO

Nuevo modelo de pasaportes se encuentra bajo la lupa en este 2026: hay riesgos

El primer hallazgo, por $49.592 millones, corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, cuyo objetivo era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia tras la emergencia ocasionada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.

Contraloría advierte deterioro y sobrecostos en Providencia

La Contraloría señaló además que el incumplimiento en la entrega del sistema BESS, destinado al almacenamiento de energía en baterías, se debió a que su adquisición dependía de una donación internacional gestionada por el ministerio, sin garantías contractuales.

Producción de pasaportes estaría en grave peligro: alarmas están encendidas y hay preocupación
RELACIONADO

Producción de pasaportes estaría en grave peligro: alarmas están encendidas y hay preocupación

Pese a ello, Ecopetrol decidió continuar con la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de ese componente. Para el ente de control, “los recursos invertidos no cumplen con el fin para el cual fueron destinados, no se encuentran prestando ningún servicio, ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal”.

El segundo hallazgo, por $36.462 millones, está relacionado con el contrato No. 3050857 suscrito entre Ecopetrol y Morelco S.A.S. La Contraloría evidenció que la petrolera no aplicó de manera oportuna las medidas previstas en el contrato ante los incumplimientos del contratista, especialmente las cláusulas de multas y terminación anticipada.

Contraloría advierte que el Inpec opera al limite por falta de recursos
RELACIONADO

Contraloría advierte que el Inpec opera al limite por falta de recursos

Aunque Ecopetrol documentó reiterados atrasos entre 2023 y 2024, permitió que el contrato continuara sin imponer sanciones. El trámite de multa y reclamo ante la aseguradora se inició el 15 de abril de 2025, cuando el contrato ya había vencido y la póliza estaba expirada.

Para la Contraloría, “el hecho de que Ecopetrol no haya aplicado las cláusulas previstas en el contrato para atender los incumplimientos presentados refleja una gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos”.

Con estos hallazgos, el organismo de control concluyó que existió una gestión fiscal irregular tanto del Ministerio de Minas y Energía como de Ecopetrol, marcada por la falta de planeación, supervisión y acciones oportunas para proteger los recursos públicos.

Contraloría detectó millonarios hallazgos fiscales en contrato de software del sector Minas y Energía
RELACIONADO

Contraloría detectó millonarios hallazgos fiscales en contrato de software del sector Minas y Energía

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

"En una avión y que se le acabe la gasolina": revelan nueva escalofriante premonición de Yeison Jiménez antes de su muerte

Cauca

Investigan masacre de cuatro hombres en Padilla, Cauca

Elecciones presidenciales 2026

“La única candidatura que puede derrotar a Cepeda”: reacción de Abelardo De La Espriella a La Gran Encuesta

Otras Noticias

Dólar

Movimiento inesperado del dólar en Colombia: ojo al precio de hoy 19 de enero

El precio del dólar se mueve en Colombia este lunes 19 de enero de 2026. Conozca su precio oficial y cómo cambió frente a días anteriores.

Artistas

Cantante internacional murió en pleno vuelo hacia Estados Unidos: esto sucedió

Tras la muerte de Yeison Jiménez, otra tragedia enluta la música: confirman que un cantante falleció en pleno vuelo rumbo a Estados Unidos.

Liga BetPlay

¡Atento, Deportivo Cali! Así quedó la tabla del descenso tras la derrota en el debut de la Liga BetPlay 2026 I

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 19 de enero de 2026

Cuidado personal

¿Por qué el Clean Beauty dejó de ser una moda y se volvió un hábito infaltable?