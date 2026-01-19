Contraloría detecta hallazgos fiscales por $86.054 millones en contratos de Ecopetrol

La Contraloría General de la República reveló este lunes hallazgos fiscales por más de $86.054 millones en dos contratos de Ecopetrol, relacionados con la operación del Ecoparque Solar Providencia y con la falta de imposición de multas en un contrato con la empresa Morelco S.A.S.

El primer hallazgo, por $49.592 millones, corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, cuyo objetivo era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia tras la emergencia ocasionada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.

Contraloría advierte deterioro y sobrecostos en Providencia

La Contraloría señaló además que el incumplimiento en la entrega del sistema BESS, destinado al almacenamiento de energía en baterías, se debió a que su adquisición dependía de una donación internacional gestionada por el ministerio, sin garantías contractuales.

Pese a ello, Ecopetrol decidió continuar con la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de ese componente. Para el ente de control, “los recursos invertidos no cumplen con el fin para el cual fueron destinados, no se encuentran prestando ningún servicio, ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal”.

El segundo hallazgo, por $36.462 millones, está relacionado con el contrato No. 3050857 suscrito entre Ecopetrol y Morelco S.A.S. La Contraloría evidenció que la petrolera no aplicó de manera oportuna las medidas previstas en el contrato ante los incumplimientos del contratista, especialmente las cláusulas de multas y terminación anticipada.

Aunque Ecopetrol documentó reiterados atrasos entre 2023 y 2024, permitió que el contrato continuara sin imponer sanciones. El trámite de multa y reclamo ante la aseguradora se inició el 15 de abril de 2025, cuando el contrato ya había vencido y la póliza estaba expirada.

Para la Contraloría, “el hecho de que Ecopetrol no haya aplicado las cláusulas previstas en el contrato para atender los incumplimientos presentados refleja una gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos”.

Con estos hallazgos, el organismo de control concluyó que existió una gestión fiscal irregular tanto del Ministerio de Minas y Energía como de Ecopetrol, marcada por la falta de planeación, supervisión y acciones oportunas para proteger los recursos públicos.