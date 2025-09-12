Contraloría detectó 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones en programa de Invías ‘Caminos Comunitarios’

La Contraloría General de la República confirmó la detección de 48 hallazgos fiscales por un valor de $1.513 millones, luego de realizar una Auditoría de Cumplimiento al Instituto Nacional de Vías (Invías) del programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”.

Contraloría reveló millonarios hallazgos en programa de vías rurales de Invías

De acuerdo con el comunicado oficial, la auditoría incluyó la revisión detallada de 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y Juntas de Acción Comunal (JAC) de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño.

Como resultado de este proceso, el ente de control estableció irregularidades con impacto fiscal que superan los 1.500 millones de pesos.

La Contraloría también llamó la atención sobre el bajo nivel de ejecución del programa, diseñado inicialmente para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, con una inversión proyectada de $8 billones durante el cuatrienio 2022–2026.

Sin embargo, con corte al 31 de diciembre de 2024, solo se habían ejecutado obras en 117,2 kilómetros, lo que equivale apenas al 0,36 % de la meta trazada.

"Resulta pertinente indicar que, el programa de “Caminos Comunitarios de la Paz Total” fue diseñado para intervenir 33.000 km de vías rurales y/o caminos ancestrales, con una inversión inicial estimada de $ 8 billones. Sin embargo, a diciembre 31 de 2024 solamente se habían ejecutado obras en 117,2 km, equivalentes al 0,36% de los kilómetros inicialmente establecidos como meta", se lee en el comunicado.

La Contraloría evidenció, además, fallas técnicas y administrativas, como la suscripción de convenios sin estudios previos completos, deficiencias en la supervisión por parte de Invías y limitaciones técnicas y operativas de las JAC para asumir las responsabilidades asignadas.

Contraloría halló fallas financieras en programa de Invías

RELACIONADO Contraloría emite dos alertas por fallas en financiación e importación del nuevo modelo de pasaportes

En el componente financiero, el organismo encontró pagos sin soporte suficiente, registros contables inadecuados y ausencia de documentación clave que permitiera verificar el uso correcto de los recursos públicos.

Finalmente, el ente de control subrayó que los resultados de esta auditoría deben ser asumidos por Invías como una oportunidad de mejora, con el fin de corregir las debilidades detectadas y garantizar que el programa cumpla efectivamente su objetivo de conectar las zonas rurales más apartadas del país con los centros productivos y logísticos, bajo criterios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.