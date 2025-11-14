CANAL RCN
Colombia

Contraloría solicita aclaraciones a la Universidad Nacional por proceso de contratación de vigilancia privada

El proceso de contratación del servicio de vigilancia para la Universidad Nacional ha sido objeto de debate público en las últimas semanas.

Universidad Nacional. FOTO: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
11:09 a. m.
La Contraloría General de la República envió una comunicación oficial al rector de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, solicitando información detallada sobre el proceso de Invitación Pública adelantado para contratar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las diferentes sedes de la institución.

Contraloría pide cuentas a la Universidad Nacional, ¿Por qué?

La carta, conocida por este medio, fue remitida a través del despacho del Contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología. En ella, la Contraloría pide al rector Múnera entregar información precisa sobre varios puntos.

Entre ellos, las actuaciones y fases adelantadas hasta el momento dentro de la Invitación Pública, así como el estado actual del proceso de selección.

También, la confirmación sobre si ya se adjudicó o suscribió el contrato con algún proponente y, de ser así, entregar el documento correspondiente. El cronograma del proceso, tanto el inicial como las modificaciones efectuadas.

Las actas de cierre y recibo de propuestas, incluidas las eventuales modificaciones, las actas de calificación de los proponentes, incluyendo las enmiendas que se hayan introducido, entre otros.

Cabe mencionar que el proceso de contratación del servicio de vigilancia para la Universidad Nacional ha sido objeto de debate público en las últimas semanas.

Voces internas y externas han señalado posibles inconsistencias en la evaluación de los oferentes, cambios de última hora en los requisitos y dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Contraloría pidió información a Universidad Nacional

La comunicación deja claro que la información solicitada es necesaria para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones de vigilancia fiscal frente al manejo de los recursos públicos involucrados en este proceso contractual, que afecta directamente la seguridad de miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la institución.

Ahora, la Universidad Nacional deberá entregar los documentos y aclaraciones requeridas para que el organismo de control pueda evaluar la legalidad y transparencia del proceso.

