"Es un ruego desde el corazón": el doloroso pedido de un hijo por la liberación de su padre secuestrado por el ELN

El secuestro sigue siendo una de las heridas más dolorosas que deja el conflicto en Colombia, pues no solo priva de la libertad a las víctimas, sino que destruye la vida de sus familias, que viven atrapadas en la espera, sin respuestas y sin consuelo.

A este drama humano se suma la reciente amenaza del ELN, que aseguró que podría mantener a los secuestrados por siete años más.

Familias piden por la liberación de los secuestrados por el ELN

En medio del sufrimiento, las familias de los secuestrados siguen alzando su voz. Desde Noticias RCN se ha seguido de cerca el testimonio de quienes viven esta tragedia, que hoy se convierte en un ruego.

Entre ellos está Emiliano López, hijo de Rodrigo López, secuestrado por el ELN en mayo pasado:

Ayúdenos, por favor, a su liberación. Se los suplico.

Conmovido, recordó lo que significa para él su presencia:

Mi papá es el mejor del mundo. Es mi luz, mi guía, mi motivación.

Rodrigo López no es el único. El funcionario de la Fiscalía Jesús Pacheco también permanece secuestrado, al igual que dos policías que fueron retenidos por el mismo grupo armado.

Sin embargo, la lista de víctimas no termina ahí. Cinco uniformados más continúan en poder de las disidencias de las Farc, y sus familias aseguran que su dolor ha sido ignorado por las autoridades.

Convocan marcha en Bogotá para la liberación de los secuestrados

Ante la falta de respuestas, los familiares de las víctimas decidieron convocar una marcha el próximo 9 de noviembre en Bogotá.

La jornada iniciará frente al búnker de la Fiscalía y avanzará hasta la Plaza de Bolívar, en una manifestación pacífica que busca visibilizar su tragedia y exigir resultados concretos.

Su padre, José Pérez, también habló con firmeza y dolor:

Entable las conversaciones, sea como sea, sea a cambio, que tengan que hacer lo que tengan que hacer, para obtener la libertad de todos los secuestrados.

Las familias han insistido en que el Gobierno Nacional debe actuar con urgencia. También hicieron un llamado a la Iglesia Católica y a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que intervengan.