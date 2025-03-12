Una "fuente humana", la clave para el rescate del cantante Miguel Ayala

Un testimonio decisivo y material inédito de la operación hacen parte de la investigación que permitió la liberación del cantante Miguel Ayala y de su mánager, Nicolás Pantoja, secuestrados durante 15 días en zona rural del Cauca.

Noticias RCN conoció en primicia el informe elaborado por un grupo élite de fiscales delegados ante el Gaula, documento que reconstruye cómo se logró identificar el punto exacto donde las víctimas permanecían en cautiverio.

En el reporte, los investigadores detallan el acta de incautación de elementos hallados en el campamento, entre ellos cadenas metálicas usadas para mantener amarrados a Ayala y a Pantoja.

Las coordenadas que cambiaron el rumbo del rescate

Según la investigación, una fuente humana fue determinante al entregar tres ubicaciones satelitales con coordenadas precisas del campamento donde los retenían. Con esta información, las autoridades confirmaron que los dos hombres habrían sido llevados a la zona por integrantes de un GAOR, quienes exigían 5.000 millones de pesos por su liberación.

Noticias RCN también obtuvo nuevos videos del momento exacto del rescate, imágenes que hoy son pieza fundamental en la investigación y que muestran los segundos en los que los agentes del Gaula les dicen: “Bienvenido a la libertad, venga, hágase acá”. Entre abrazos y evidente angustia, los uniformados reciben a las víctimas tras días de intensa búsqueda.

El subdirector del Gaula confirmó la captura de un hombre señalado de participar en el secuestro. De acuerdo con las autoridades, el detenido tiene antecedentes por porte ilegal de armas y habría pertenecido a las extintas Farc.

Ahora, los fiscales delegados ante el Gaula preparan la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento como presunto responsable del secuestro de Ayala y Pantoja.

La Fiscalía continúa con las labores investigativas para identificar a los demás involucrados en este caso que generó conmoción nacional.