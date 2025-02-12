Emotivo: así fue la primera llamada de Giovanny Ayala con su hijo tras el rescate

Un emotivo video se hizo viral en redes sociales en las últimas horas, luego de que se confirmara el regreso a la libertad de Miguel Ayala y su tour manager Nicolás Pantoja. El momento que captó la atención, fue la primera llamada del joven artista con su padre Giovanny Ayala.

El momento fue compartido por el medio regional Tiempo Real Popayán, en donde se ve cuando un uniformado, comunica a padre e hijo, luego de pasar más de dos semanas sin conocimiento sobre su paradero o su estado de salud.

En video: la primeras palabras entre Giovanny y Miguel Ayala

"Hola, pa", fueron las palabras que mencionó Miguel, antes de romper en llanto ante la sonrisa de su amigo Nicolás. Desde el otro lado de la línea, se escuchó la alegría de Giovanny, quien celebró poder volver a saber de su hijo.

"Bendiciones, papi, bendiciones", gritó el reconocido artista de música popular. "Tiene que agradecerle mucho a Dios, primero Dios y a los ángeles que están ahí con usted que permitieron rescatarlo. Dios lo bendiga siempre a usted y a Nicolás".

El perdón que pidió Miguel Ayala

En un momento emocionante, mientras recibía el apoyo de las autoridades, Miguel le pidió perdón a su padre. "Gracias, papi. Perdóneme por ser así con usted", dijo con la voz entrecortada y en medio del llanto, pero su padre solo le reiteró que había que agradecer a Dios.

Giovanny añadió. "No se imagina todo lo que hemos sentido y lo que hemos vivido. Tiene que agradecerle a Dios y al Gaula de la Policía. Lo estamos esperando con los brazos abiertos", añadió.

El cantante también habló con Nicolás Pantoja, quien le agradeció por sus oraciones y por estar pendiente de su familia en medio de esta difícil situación que tuvieron que vivir dos jóvenes que solo buscaban llevar música a los territorios más vulnerables de Colombia.