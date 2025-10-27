Corte Constitucional ordena al Ejército reconocer marcador de género “no binario” en sus sistemas

La Corte Constitucional de Colombia emitió una histórica decisión en favor del reconocimiento de las identidades de género diversas y ordenó al Ejército Nacional incorporar el marcador de “sexo” o género “no binario” en sus sistemas de información.

Nueva orden de la Corte pide al Ejército incorporar marcador de “sexo” o género “no binario” en sus sistemas

Esto, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la persona accionante, Tonny Alberto Gualdrón Pacheco.

El alto tribunal revocó la sentencia del Juzgado 062 Administrativo del Circuito de Bogotá, que en marzo de 2025 había negado la tutela presentada por Gualdrón, y en su lugar concedió la protección de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género.

En la decisión, la Corte le dio al Ejército un plazo de un mes para realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias que permitan incluir el marcador de género “no binario” en sus plataformas internas, reflejando de manera precisa la identidad de la persona accionante.

“La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional revisó la sentencia que resolvió la acción de tutela presentada por Tonny Alberto Gualdron Pacheco contra el Ejército Nacional de Colombia - Distrito Militar No. 10. Su reclamo tuvo como causa la negativa de actualizar su libreta militar de acuerdo con su identidad de género reconocida legalmente como “no binaria”. La entidad accionada argumentó que no existe un fundamento jurídico que faculte a la entidad para registrar un componente de sexo distinto a “hombre” o “mujer” en la plataforma informática de reclutamiento”, se lee en la sentencia.

Además, la institución deberá diseñar e implementar, en un término máximo de dos meses, un plan de capacitación dirigido al personal encargado de manejar los sistemas de información.

“ORDENAR al Ejército Nacional de Colombia, que en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, diseñe y ejecute un plan de capacitación a efectos de que las personas encargadas de administrar los sistemas de información de la entidad garanticen los derechos constitucionales de las personas con identidad de género no binaria según lo establecido en esta sentencia”.

Ejército deberá incluir el marcador “no binario” tras fallo de la Corte Constitucional

Este programa busca asegurar que se respeten los derechos constitucionales de las personas con identidades de género no binarias y que se adopten prácticas institucionales acordes con el principio de igualdad.

La Corte también reiteró su exhorto al Congreso de la República para que avance en la creación de una normativa que regule y garantice de forma efectiva los derechos de las personas con identidad de género no binaria, tal como se había solicitado previamente en las sentencias T-033 de 2022 y T-527 de 2024.