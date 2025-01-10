CANAL RCN
Colombia Video

Deportista trans excluida de la Liga de Voleibol de Antioquia no tenía ventajas: lo que halló la Corte

El alto tribunal falló a favor de la deportista trans, Emiliana Castrillón, que fue excluida de la competencia por supuestamente tener ventajas sobre sus compañeras.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
09:03 p. m.
En las últimas horas, la Corte Constitucional falló a favor de los derechos de Emiliana, una deportista trans que fue excluida por la Liga de Voleibol de Antioquia.

Aunque Emiliana llevaba más de una década compitiendo, para la Corte no hay evidencia científica que ponga las competencias físicas de la deportista por encima de las de sus compañeras.

Tras conocerse la decisión, la joven deportista pidió que este tipo de investigaciones se profundicen en casos similares:

Ojalá se aplique en todos los deportes y ojalá se aplique la reglamentación correspondiente.

Corte falló a favor de deportista trans excluida

La Corte Constitucional amparó los derechos de Emiliana, una deportista trans que fue excluida por la Liga de Voleibol de Antioquia.

Para el alto tribunal no hay evidencia científica que atribuya ventajas sobre las demás participantes.

La orden también va dirigida al Ministerio de Deportes que deberá acompañar el proceso y verificar que no se tomen otras medidas que puedan excluir a otras deportistas.

Emiliana Castrillón señaló que “nada vale tener una documentación y que no se haga una investigación más interna como el proceso hormonal, cuántos años llevas jugando con equipos femeninos”.

Las razones por las que la Corte asegura que ser trans no le daba ventajas

El alto tribunal determinó que no se podía excluir sin antes analizar el contexto de Emiliana. El magistrado Juan Jacobo Calderón explicó que:

  • Había competido durante una década en la categoría femenina.
  • Sus niveles de testosterona eran iguales o menores a los de otras atletas.
  • Nunca participó en otra categoría.
  • No había pruebas de ventaja deportiva y mucho menos de riesgo para las demás competidoras.
