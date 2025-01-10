CANAL RCN
Corte Constitucional prohíbe exclusión de mujeres trans en liga de voleibol en Colombia

La Sentencia T-179 de 2025 marca un precedente clave en Colombia: la Corte Constitucional ordenó a la Liga Antioqueña de Voleibol ajustar sus reglas.

octubre 01 de 2025
10:55 a. m.
La Corte Constitucional estudió el caso de Emiliana Castrillón Jaramillo, jugadora trans con más de una década en torneos oficiales, quien fue apartada de la categoría femenina tras un cambio repentino en el reglamento de la Liga Antioqueña de Voleibol.

La Sala Octava de Revisión concluyó que esta medida vulneraba derechos fundamentales como la igualdad, la identidad de género, la dignidad humana y el derecho al deporte.

La decisión ordena:

  • Permitir la participación de la deportista en torneos oficiales.
  • Modificar el reglamento eliminando la cláusula de exclusión plena.
  • Presentar disculpas públicas por el acto discriminatorio.
  • Acompañamiento del Ministerio del Deporte en la reforma normativa y revisión de otras ligas.

¿Qué dijo la Corte sobre las atletas trans en el deporte?

La Corte advirtió que no existe certeza científica sobre ventajas competitivas absolutas de las atletas trans frente a mujeres cisgénero. Factores como el entrenamiento, la nutrición, la transición hormonal y la experiencia deportiva influyen de manera diferenciada en cada caso.

De esta manera, el tribunal rechazó las generalizaciones y sostuvo que cada situación debe analizarse de forma individual, valorando el contexto y evitando reglas que excluyan de manera total a las mujeres trans.

Implicaciones para el deporte colombiano

Este fallo no solo resuelve el caso concreto de Emiliana Castrillón, sino que abre un debate nacional sobre cómo incluir a las mujeres trans en competencias deportivas sin desconocer la equidad ni los derechos adquiridos.

La Corte enfatizó que tanto mujeres cis como trans son sujetos de especial protección constitucional y que las federaciones deben actuar bajo principios de inclusión, equidad, prevención de daños y respeto a la diversidad.

El Ministerio del Deporte deberá revisar reglamentos de todas las ligas de voleibol del país para verificar que no existan disposiciones de exclusión absoluta. Esta orden convierte la Sentencia T-179 en un precedente vinculante que impactará en otras disciplinas y en la formulación de políticas deportivas incluyentes.

