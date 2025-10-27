Corte Suprema acusa formalmente a Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, como posible coautor de varios delitos relacionados con contratación pública.

La decisión fue anunciada por la Sala Especial de Primera Instancia durante la audiencia pública de formulación de acusación.

Según el pronunciamiento del magistrado, Aguilar fue señalado como probable coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, y determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos, conforme a los artículos 410, 397 y 409 del Código Penal.

La Sala también indicó que estos delitos serán evaluados bajo circunstancias de mayor punibilidad, según lo establecido en los numerales 1, 9 y 10 del artículo 58 del mismo código.

Contratos por más de 9 mil millones de pesos bajo investigación

El proceso judicial contra Aguilar se centra en presuntas irregularidades cometidas entre 2020 y 2021, en convenios suscritos entre la Gobernación de Santander y el medio público del departamento, Canal TRO.

La investigación incluye dos contratos: uno por cerca de 3 mil millones de pesos, con una duración de tres meses, y otro por aproximadamente 6 mil millones, ejecutado en siete meses.

De acuerdo con la Fiscalía, los convenios no habrían cumplido con los requisitos legales que garantizan la transparencia y la selección objetiva en la contratación pública. Las autoridades sostienen que se habrían vulnerado principios fundamentales como la economía y la integridad del proceso contractual.

Defensa de Aguilar aún no se pronuncia

Hasta el momento, ni el exgobernador ni su equipo jurídico han emitido declaraciones públicas sobre la acusación formal. El proceso se adelanta bajo los parámetros de los artículos 339 y 347 de la Ley 906 de 2004, y continuará en las próximas semanas con nuevas diligencias judiciales.

La Corte Suprema mantiene el caso en curso, mientras se define la responsabilidad penal de Aguilar en los hechos señalados por el alto tribunal.