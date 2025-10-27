CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema acusa formalmente a Mauricio Aguilar, exgobernador de Santander

Por presuntas irregularidades contractuales, el alto tribunal acusó formalmente al exgobernador de Santander.

Foto: X @MAguilarHurtado

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
09:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, como posible coautor de varios delitos relacionados con contratación pública.

La decisión fue anunciada por la Sala Especial de Primera Instancia durante la audiencia pública de formulación de acusación.

¿Quién es Javier Augusto Sarmiento, el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga?
RELACIONADO

¿Quién es Javier Augusto Sarmiento, el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga?

Según el pronunciamiento del magistrado, Aguilar fue señalado como probable coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, y determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos, conforme a los artículos 410, 397 y 409 del Código Penal.

La Sala también indicó que estos delitos serán evaluados bajo circunstancias de mayor punibilidad, según lo establecido en los numerales 1, 9 y 10 del artículo 58 del mismo código.

Confirman la fecha de elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir al nuevo alcalde
RELACIONADO

Confirman la fecha de elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir al nuevo alcalde

Contratos por más de 9 mil millones de pesos bajo investigación

El proceso judicial contra Aguilar se centra en presuntas irregularidades cometidas entre 2020 y 2021, en convenios suscritos entre la Gobernación de Santander y el medio público del departamento, Canal TRO.

La investigación incluye dos contratos: uno por cerca de 3 mil millones de pesos, con una duración de tres meses, y otro por aproximadamente 6 mil millones, ejecutado en siete meses.

De acuerdo con la Fiscalía, los convenios no habrían cumplido con los requisitos legales que garantizan la transparencia y la selección objetiva en la contratación pública. Las autoridades sostienen que se habrían vulnerado principios fundamentales como la economía y la integridad del proceso contractual.

Defensa de Aguilar aún no se pronuncia

Hasta el momento, ni el exgobernador ni su equipo jurídico han emitido declaraciones públicas sobre la acusación formal. El proceso se adelanta bajo los parámetros de los artículos 339 y 347 de la Ley 906 de 2004, y continuará en las próximas semanas con nuevas diligencias judiciales.

La Corte Suprema mantiene el caso en curso, mientras se define la responsabilidad penal de Aguilar en los hechos señalados por el alto tribunal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Armando Benedetti

Le bloquearon las tarjetas a Benedetti: la opción que tienen los de la lista Clinton de usar dólares

Antioquia

Falleció a los 106 años José María Acevedo Alzate, el fundador de Haceb

Pacto Histórico

Tensión en el Pacto Histórico: pugna entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de lista al Senado

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 27 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 27 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Masterchef Celebrity Colombia

Un plato arrasó: este es el nuevo participante que ingresó al top 8 de MasterChef

Los cocineros se enfrentaron a un disputado reto que le abrió las puertas a un participante más en el top 8.

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja

Millonarios

Millonarios confirmó su primera baja ante Once Caldas: el azul pierde a uno de sus atacantes

Venezuela

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela