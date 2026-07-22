43.000 contratos en 21 días: esta es la millonaria contratación que deja el gobierno saliente

Una millonaria cifra de contratación pública quedó bajo la lupa en las últimas semanas del actual gobierno.

Según datos entregados por Transparencia por Colombia, entre el 22 de junio, fecha en la que se levantó la ley de garantías tras la segunda vuelta presidencial, y el 10 de julio, se firmaron 43.092 contratos por un valor total de $7,5 billones.

La cifra se conoció cuando al actual gobierno le quedan apenas dos semanas y abre un nuevo interrogante sobre el ritmo y la modalidad de contratación durante el cierre de la administración.

Del total contratado, $4 billones corresponden a contratos territoriales, mientras que $3,4 billones están relacionados con contratación del orden nacional.

¿Por qué genera preocupación el tipo de contratación?

Uno de los aspectos que más llama la atención es la modalidad utilizada.

Dos de cada tres contratos firmados durante este periodo se hicieron mediante contratación directa, es decir, sin un proceso de licitación. Además, el 96% de los contratos corresponde a prestación de servicios.

Estos datos ponen la lupa sobre las decisiones tomadas durante las últimas semanas del gobierno saliente y dejan la tarea de revisar la contratación en manos de los organismos de control.

El próximo contralor también tendrá entre sus responsabilidades revisar este tipo de procesos y determinar si se cumplieron las normas establecidas.

¿Qué pasará con la elección del próximo contralor?

El próximo 12 de agosto se vivirá un nuevo pulso en el Congreso alrededor de la elección del próximo contralor.

En los últimos días se había mencionado que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella podría estar interesado en que el exministro Rodolfo Zea regresara al proceso de elección, después de haber quedado por fuera en el último filtro.

Sin embargo, de acuerdo con tres altas fuentes consultadas, el gobierno electo no tendría intención de intervenir en este proceso.

¿El gobierno electo está detrás de las demandas y tutelas?

Aunque actualmente avanzan varias demandas y tutelas relacionadas con el proceso de elección, las fuentes consultadas aseguran que detrás de ninguna de ellas estaría Abelardo de la Espriella ni su equipo jurídico.

La decisión de no involucrarse también estaría relacionada con el desgaste político que generó la reciente elección de la Presidencia del Senado.

De acuerdo con las versiones conocidas, el gobierno electo no tendría interés en abrir nuevas confrontaciones políticas antes de asumir el poder.

También se reconoce la cercanía entre Abelardo de la Espriella y Rodolfo Zea.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que el mandatario electo no habría solicitado que el exministro fuera incluido nuevamente entre los elegibles.

Desde el Congreso también se sostiene que el gobierno no ha enviado ningún mensaje relacionado con el proceso.

La posición que se habría adoptado es atenerse estrictamente a la ley y responder a las demandas, tutelas y reclamaciones que se presenten.

¿Carolina Arbeláez llegará al gabinete de Bogotá?

La última coordenada política apunta hacia una de las voces que ya no estará en el nuevo Congreso: la exrepresentante a la Cámara Carolina Arbeláez.

La política tendría entre sus próximos objetivos aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Su relación con la política y con la capital podría llevarla a comenzar desde ahora a preparar ese camino. Sin embargo, también circula otra posibilidad que ha generado interés en los círculos políticos de la ciudad.

Carolina Arbeláez podría llegar a reforzar el equipo del alcalde Carlos Fernando Galán durante el tramo final de su administración. La posibilidad que se menciona es que pueda convertirse en la nueva secretaria de Gobierno de Bogotá.

De concretarse, Arbeláez pasaría de dejar el Congreso a asumir una posición dentro de la administración distrital, mientras mantiene abiertas sus posibilidades de continuar su carrera política y eventualmente aspirar a la Alcaldía de la capital.