Retén pensional: Corte Suprema de Justicia prohíbe despedir trabajadores a tres años de edad pensional

La decisión busca proteger las fuentes de ingresos de empleados próximos a pensionarse.

enero 24 de 2026
02:58 p. m.
La Corte Suprema de Justicia adoptó una decisión que transforma la protección laboral de miles de trabajadores que se encuentran próximos a cumplir la edad para acceder a su pensión.

El alto tribunal determinó que los empleadores particulares no podrán despedir a aquellos empleados que se encuentren a tres años o menos de alcanzar la edad pensional.

Retén pensional para trabajadores

La medida representa un cambio significativo en la protección laboral del país. Por ejemplo, anteriormente, un hombre de 59 años que hubiera cumplido con las semanas de cotización requeridas para acceder a su pensión podía ser despedido de su empleo y debía esperar hasta cumplir la edad establecida sin contar con ingresos laborales.

Con esta nueva disposición, la edad se convierte en un factor de protección especial que impide a las empresas terminar la relación laboral con este tipo de trabajadores.

Según la Corte Suprema, el objetivo principal de esta decisión es garantizarle al trabajador y a su núcleo familiar las fuentes normales de existencia durante el periodo que hace falta para lograr su pensión.

El tribunal busca evitar que estas personas queden en un estado de necesidad producto de la pérdida del empleo cuando se encuentran tan cerca de alcanzar su derecho pensional.

El reto pensional en Colombia ha sido durante años un tema que genera preocupación para miles de ciudadanos. La incertidumbre sobre el acceso a la pensión y la posibilidad de perder el empleo en la recta final de la vida laboral representaba una situación de vulnerabilidad para muchos trabajadores colombianos y sus familias.

Borrador de decreto propone reducir inversión a fondos de pensiones

Por otro lado, el Gobierno Nacional dio a conocer un borrador de decreto que reduciría del 50 al 30 por ciento la proporción de los recursos que los fondos de pensiones pueden invertir en el extranjero.

No obstante, la medida ha generado un amplio debate entre quienes la contemplan como una opción para aumentar la liquidez en el país y también a aquellos que advierten sobre posibles afectaciones en la rentabilidad de los ahorros pensionales.

