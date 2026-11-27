La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a rendir testimonio a la excandidata presidencial Paloma Valencia en el marco de la investigación que adelanta contra Sandra Ramírez y alias Marcos Calarcá.

El alto tribunal maneja dos líneas de investigación: la primera se centra en unos chats que recibió Valencia a mediados de abril, en los cuales la alertaban sobre un presunto atentado en su contra. Estos mensajes fueron posteriormente denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

La segunda línea investigativa responde a una denuncia interpuesta por una fundación de víctimas que señala directamente a Sandra Ramírez y Marcos Calarcá de estar vinculados en el atentado que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay.

La magistrada Patricia Hernández, quien tiene a cargo el expediente, determinó "ubicar para escuchar en testimonio a la exsenadora de la República, Paloma Valencia, a fin de que informe de manera detallada el conocimiento que tiene de los hechos materia de investigación y aporte la trazabilidad del mensaje recibido a través de la aplicación WhatsApp, que permita la identificación de su autor".

Hasta el momento no se ha definido la fecha exacta en la que se recibirá la declaración.