¿Intimidad o asunto público? Polémica por video de Deicy Jiménez con el expresidente Petro

Un nuevo escándalo sacude al expresidente Gustavo Petro luego de que Deicy Jiménez revelara un video en el que apareció con él. Esto, en el marco de una investigación por supuestos contratos a cambio de favores sexuales.

En entrevista con Noticias RCN, el abogado Francisco Bernate, experto en derecho penal, analizó las implicaciones legales de este video, el cual habría correspondido a un encuentro privado entre ella y el exmandatario, sin precisar si ocurrió cuando era presidente o senador.

¿El video se convierte en prueba clave?

Para Bernate, el núcleo del asunto no radica en saber si efectivamente hubo una relación afectiva entre los dos, sino en la posibilidad de que se hayan utilizado recursos públicos.

“El asunto es si esas relaciones fueron pagas y si se hizo con recursos del Estado. Ahí está el punto”, afirmó al mencionar que, en este escenario, la intimidad ya deja de ser un asunto irrelevante.

Con respecto al impacto del material audiovisual publicado por Jiménez en sus redes sociales, el abogado consideró que por sí solo no es suficiente; pero si se suman la declaración de la denunciante y los contratos estatales, la investigación tomaría forma y ahí sí sería una prueba contundente.

¿Qué delitos pudieron haber ocurrido?

La clave, entonces, se centra en saber si efectivamente los contratos estuvieron relacionados con presuntas relaciones sexuales. Por eso, Bernate enfatizó la diferencia entre publicar el video en redes sociales y entregarlo ante la autoridad competente que, en este caso, es la Fiscalía.

Se debe tener en cuenta que cuando el ente acusador tenga este contenido en su poder, podrá determinar en primer lugar la autenticidad de este y la fecha en la que se grabó.

Volviendo al tema de los contratos, Bernate explicó que, en caso que se compruebe la llamada ‘corrupción sexual’, el caso se enfocaría en un interés indebido en la celebración de contratos y se podría añadir el peculado por apropiación a favor de terceros.