Las reuniones de la defensa de ‘Pipe Tuluá’ con el Gobierno Nacional: estuvo con el ministro de Justicia

En las últimas horas, Noticias RCN conoció los cercamientos que ha tenido el Gobierno Nacional con alias Pipe Tuluá, a través de su defensa.

El peligroso delincuente que está condenado por múltiples homicidios y que es requerido en extradición por Estados Unidos, ha tenido importantes acercamientos con el Estado.

A través de un video exclusivo, se conocieron detalles de un encuentro en el que la senadora Isabel Zuleta, las autoridades del Inpec y del CTI reciben un arma de fuego que ‘Pipe Tuluá’ tenía oculta para perpetrar el asesinato de alias Araña dentro de la cárcel La Picota.

Defensa de ‘Pipe Tuluá’ se ha reunido con altos funcionarios del gobierno

Noticias RCN pudo establecer que la reunión no solamente habría sido un encuentro en el Palacio de Nariño, sino que en otra ocasión estuvo presente el ministro de Justicia, Eduardo Montalegre.

Posiblemente ha habido al menos otras tres reuniones con el director nacional de Inteligencia.

Angélica Martínez, la abogada de ‘Pipe Tuluá’, confirmó estos encuentros:

Se han realizado varias reuniones con entes del gobierno, entre ellos tres reuniones personales con el doctor Lemus, director del DNI.

Exministra de Justicia recibió peticiones de ‘Pipe Tuluá’

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, contó a Noticias RCN la solicitud que ya había hecho Pipe Tuluá al gobierno en abril de 2025 cuando ella dirigía la cartera de justicia.

Lo que yo sí dejé claro es que la ley 2272 tiene unos marcos obligatorios en donde no todo grupo, banda o pandilla cabe.

Toda esta situación cobra más relevancia porque el primer encuentro, una vez llegó Eduardo Montealegre al ministerio, se dio a altas horas de la noche en el Palacio de Nariño. Sin embargo, lo que se desconocía es que habría otros encuentros.

El escándalo se desata porque todo apuntaría a que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, le estaría abriendo las puertas a ‘Pipe Tuluá’ con el Gobierno Nacional.