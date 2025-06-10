Crisis en cárceles de Colombia: 35 guardias del Inpec asesinados y llamado urgente a protegerlos

La seguridad de los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia se encuentra en una situación crítica tras el reciente atentado en la cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un guardián muerto y tres heridos. Este incidente ha puesto de manifiesto una problemática mucho más profunda y alarmante.

Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), en una entrevista con Noticias RCN, denunció lo que describe como un "genocidio sistemático" contra los funcionarios del Inpec.

"Ya son 35 homicidios de funcionarios del Inpec de manera sistemática. Nosotros lo llamamos la ruleta rusa de trabajar en las cárceles de Colombia", afirmó Robayo.

Piden más seguridad para guardias del Inpec

El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció la creación de un grupo especial para abordar esta grave situación. Sin embargo, Robayo considera que se necesitan medidas más amplias y prácticas. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de que el comisionado de paz entable conversaciones con las bandas criminales para detener estos homicidios.

Además, Robayo hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda para que asigne un presupuesto que garantice medidas de seguridad y dé viabilidad presupuestal a un proyecto pensional pendiente en el Congreso. "Hay que mencionar que un guardián tiene que trabajar hasta los 55 años de edad en esta difícil y peligrosa labor", señaló.

El líder sindical también destacó la falta de acción por parte de autoridades locales. "La mayoría de los 35 homicidios, el 90% han sido en ciudades grandes o intermedias donde la policía y el ejército tienen que tener unos cordones de seguridad", explicó.

UTP exige acción urgente del Gobierno

El panorama generó un clima de miedo generalizado entre los trabajadores penitenciarios. Robayo advierte que "cualquiera puede estar siendo esperado por un sicario para asesinarlo", citando incidentes recientes en Armenia y Medellín donde guardias fueron atacados al salir del trabajo.

Ante esta crisis, Robayo hace un llamado desesperado por soluciones inmediatas: "Yo no sé de qué esperan para tomar las medidas, tanto de diálogo como de control para mejorar esta situación". La UTP considera que este problema va más allá de simples incidentes aislados y requiere una respuesta integral y urgente por parte del gobierno nacional y las autoridades locales.