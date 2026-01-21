¡Doloroso! Madre y sus tres niños fueron hallados sin vida en una casa en Tiquisio, Bolívar

Una tragedia familiar enluta al municipio de Tiquisio, en el sur del departamento de Bolívar, donde una mujer de 29 años y sus tres hijos de 10, 13 y 6 años fueron hallados sin vida al interior de su vivienda.

Las autoridades investigan como hipótesis preliminar la inhalación de monóxido de carbono.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, desde el pasado 19 de enero el municipio de Tiquisio se encontraba sin servicio de energía eléctrica. Esta situación habría llevado a la familia a utilizar una planta generadora de electricidad al interior de la vivienda que habría permanecido encendida durante toda la noche, provocando la acumulación de monóxido de carbono en el ambiente.

Lo que se sabe de la trágica muerte de una mujer y sus tres niños en Tiquisio

La Policía Nacional de Colombia se permite informar que, en las últimas horas, se tuvo conocimiento del fallecimiento de cuatro personas al interior de una vivienda ubicada en la zona urbana del municipio de Tiquisio, Bolívar.

Las autoridades presumen que la falta de ventilación adecuada y el funcionamiento prolongado del generador eléctrico en un espacio cerrado habrían causado la concentración letal del gas tóxico.

El monóxido de carbono es inodoro e incoloro, lo que lo hace especialmente peligroso al no poder ser detectado por las personas expuestas.

RELACIONADO Niño de 11 años asesinado a sangre fría junto a su padre cuando intentaba defenderlo

Identifican a la familia hallada muerta en Tiquisio, Bolívar

La Policía Nacional confirmó la identidad de las víctimas. Se trata de una mujer y tres niños que responden a los nombres de:

Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años

Ingrid Yulieth Baranoa Rodríguez, de 13 años

Luis Fernando Baranoa Rodríguez, de 10 años

Missel Dayana Baranoa Rodríguez, de 6 años

Como hipótesis preliminar, se establece la inhalación de gases tóxicos como posible causa del deceso.

Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar, explicó lo que pudo haber ocurrido dentro de la vivienda:

“Recordemos que este tipo de máquinas, hasta las mismas motocicletas que muchas veces están dentro de las salas de los hogares prendidas, deben estar siempre al aire libre, donde este humo que ellos expiden puede absorberse por el ambiente y no quedarse concentrado, porque es bastante perjudicial para la salud humana”.