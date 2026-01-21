CANAL RCN
Colombia Video

¡Doloroso! Madre y sus tres niños fueron hallados sin vida en una casa en Tiquisio, Bolívar

Las autoridades dieron a conocer la primera hipótesis de esta tragedia en la que murió una familia completa.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia familiar enluta al municipio de Tiquisio, en el sur del departamento de Bolívar, donde una mujer de 29 años y sus tres hijos de 10, 13 y 6 años fueron hallados sin vida al interior de su vivienda.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Las autoridades investigan como hipótesis preliminar la inhalación de monóxido de carbono.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, desde el pasado 19 de enero el municipio de Tiquisio se encontraba sin servicio de energía eléctrica. Esta situación habría llevado a la familia a utilizar una planta generadora de electricidad al interior de la vivienda que habría permanecido encendida durante toda la noche, provocando la acumulación de monóxido de carbono en el ambiente.

Condenan al hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de 9 años en Boyacá
RELACIONADO

Condenan al hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de 9 años en Boyacá

Lo que se sabe de la trágica muerte de una mujer y sus tres niños en Tiquisio

La Policía Nacional de Colombia se permite informar que, en las últimas horas, se tuvo conocimiento del fallecimiento de cuatro personas al interior de una vivienda ubicada en la zona urbana del municipio de Tiquisio, Bolívar.

Las autoridades presumen que la falta de ventilación adecuada y el funcionamiento prolongado del generador eléctrico en un espacio cerrado habrían causado la concentración letal del gas tóxico.

El monóxido de carbono es inodoro e incoloro, lo que lo hace especialmente peligroso al no poder ser detectado por las personas expuestas.

Niño de 11 años asesinado a sangre fría junto a su padre cuando intentaba defenderlo
RELACIONADO

Niño de 11 años asesinado a sangre fría junto a su padre cuando intentaba defenderlo

Identifican a la familia hallada muerta en Tiquisio, Bolívar

La Policía Nacional confirmó la identidad de las víctimas. Se trata de una mujer y tres niños que responden a los nombres de:

  • Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años
  • Ingrid Yulieth Baranoa Rodríguez, de 13 años
  • Luis Fernando Baranoa Rodríguez, de 10 años
  • Missel Dayana Baranoa Rodríguez, de 6 años

Como hipótesis preliminar, se establece la inhalación de gases tóxicos como posible causa del deceso.

Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar, explicó lo que pudo haber ocurrido dentro de la vivienda:

“Recordemos que este tipo de máquinas, hasta las mismas motocicletas que muchas veces están dentro de las salas de los hogares prendidas, deben estar siempre al aire libre, donde este humo que ellos expiden puede absorberse por el ambiente y no quedarse concentrado, porque es bastante perjudicial para la salud humana”.

VIDEO | Rescatan a menor que pedía auxilio desde un apartamento: la niña aseguraba tener hambre
RELACIONADO

VIDEO | Rescatan a menor que pedía auxilio desde un apartamento: la niña aseguraba tener hambre

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medicamentos

Médico con hemofilia denuncia la falta de medicamentos en Colombia

Neiva

Murió el subdirector de la cárcel de Neiva tras ser víctima de un atentado

Elecciones presidenciales 2026

Descubrieron cómo precandidatos presidenciales habrían intentado engañar al Estado con firmas falsas

Otras Noticias

Artistas

Reconocida presentadora confirmó su divorcio con un desgarrador mensaje: esto pasó

En su pronunciamiento, la presentadora explicó algunas de las razones de su decisión. Estos son los detalles.

Secretaría de Educación

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá

Conozca cómo denunciar cobros irregulares por útiles escolares y uniformes en colegios de Bogotá. El Distrito explica qué está prohibido y los canales habilitados para reportar abusos.

Suiza

Jefe de la OTAN apuesta por la “diplomacia ponderada” para resolver la crisis de Groenlandia

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo