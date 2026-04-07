CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuál es el estado de salud de los pasajeros del bus que se volcó en la vía Ibagué – Bogotá?

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, 33 personas resultaron afectadas y seis de ellas perdieron la vida.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
01:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Siguen conociéndose detalles sobre el accidente de tránsito que, en la madrugada del martes 7 de abril, se registró en la vía Ibagué – Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé.

Según el último reporte de las autoridades, en total, 33 pasajeros resultaron afectados, de los cuales seis perdieron la vida. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud de la capital del departamento del Tolima, Yennifer Guzmán:

“Este accidente tiene, de momento, un registro de 33 pacientes afectados, de los cuales lamentamos el fallecimiento de seis, entre ellas una en institución hospitalaria. Han sido intervenidos quirúrgicamente dos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y, en este mismo momento, están interviniendo a una persona más”.

Bus intermunicipal se volcó en la vía Ibagué-Bogotá: cinco personas habrían muerto y 20 resultaron heridas
RELACIONADO

Bus intermunicipal se volcó en la vía Ibagué-Bogotá: cinco personas habrían muerto y 20 resultaron heridas

¿Qué más se sabe sobre el accidente?

De acuerdo con las autoridades de tránsito y transporte, el bus accidentado cubría la ruta Medellín – Florencia. Al llegar a Ibagué, su conductor habría perdido el control del vehículo, chocó con un separador y el bus se volcó.

Organismos de socorro de Ibagué y El Espinal atendieron el siniestro, junto a los conductores que, en horas de la madrugada, utilizaban la vía Ibagué – Bogotá.

“Nosotros sacamos como a unas ocho o diez personas, todas golpeadas en sus brazos, su rostro, su cabeza. El conductor del bus, milagrosamente, estaba ileso, aunque inconsciente”, explicó Diego Reyes, motociclista que socorrió a las víctimas del siniestro.

Y un socorrista que trabajó en el rescate recordó en diálogo con Noticias RCN cómo “las personas pedían a gritos auxilio y la misión era contundente: salvar vidas”.

Conductor ebrio provocó violento choque que dejó sin vida dos personas en Barrancabermeja
RELACIONADO

Conductor ebrio provocó violento choque que dejó sin vida dos personas en Barrancabermeja

El siniestro es materia de investigación:

De acuerdo con las autoridades de tránsito, “la hipótesis principal sería la pérdida de control del vehículo y una hipótesis contribuyente corresponde a exceso de velocidad crítica en curva”.

El comandante de Tránsito y Transporte de Bogotá viajó a la ciudad de Ibagué junto a una unidad de investigación especializada, con la que suman cuatro unidades examinando los hechos para encontrar las causas del siniestro.

Mientras, algunos de los heridos que fueron trasladados a la Clínica Asotrauma y el Hospital Federico Lleras, en Ibagué, ya fueron dados de alta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

USO, sindicato de Ecopetrol, respalda la decisión de aceptar las vacaciones y licencia de Ricardo Roa

Disidencias de las Farc

‘El Apóstol’, extorsionista capturado en Bogotá, estaría ligado a las disidencias de ‘Calarcá’

Asesinatos en Colombia

Empresario fue acribillado en Cali: lo atacaron a tiros frente a su edificio y huyeron en motocicleta

Otras Noticias

Enfermedades

Advierten por los peligros del sedentarismo: 1.800 millones de adultos no cumplen niveles de actividad física

Han hecho un llamado sobre el impacto creciente del sedentarismo en la salud.

Luis Díaz

Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA con Luis Díaz antes del Real Madrid vs. Bayern Múnich: ya es oficial

Vincent Kompany dio a conocer la determinación a falta de una hora para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu.

Loterías

Cayó MiLoto en el país: este fue el ganador de más de 600 millones de pesos

Artistas

Dolor en la música: se confirmó la muerte de legendario y reconocido cantante en las últimas horas

La casa de los famosos

Hay decisión que nunca antes se ha visto en La Casa de los Famosos Colombia: ya fue informada