¿Cuál es el estado de salud de los pasajeros del bus que se volcó en la vía Ibagué – Bogotá?

Siguen conociéndose detalles sobre el accidente de tránsito que, en la madrugada del martes 7 de abril, se registró en la vía Ibagué – Bogotá, a la altura de la glorieta de Payandé.

Según el último reporte de las autoridades, en total, 33 pasajeros resultaron afectados, de los cuales seis perdieron la vida. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud de la capital del departamento del Tolima, Yennifer Guzmán:

“Este accidente tiene, de momento, un registro de 33 pacientes afectados, de los cuales lamentamos el fallecimiento de seis, entre ellas una en institución hospitalaria. Han sido intervenidos quirúrgicamente dos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y, en este mismo momento, están interviniendo a una persona más”.

¿Qué más se sabe sobre el accidente?

De acuerdo con las autoridades de tránsito y transporte, el bus accidentado cubría la ruta Medellín – Florencia. Al llegar a Ibagué, su conductor habría perdido el control del vehículo, chocó con un separador y el bus se volcó.

Organismos de socorro de Ibagué y El Espinal atendieron el siniestro, junto a los conductores que, en horas de la madrugada, utilizaban la vía Ibagué – Bogotá.

“Nosotros sacamos como a unas ocho o diez personas, todas golpeadas en sus brazos, su rostro, su cabeza. El conductor del bus, milagrosamente, estaba ileso, aunque inconsciente”, explicó Diego Reyes, motociclista que socorrió a las víctimas del siniestro.

Y un socorrista que trabajó en el rescate recordó en diálogo con Noticias RCN cómo “las personas pedían a gritos auxilio y la misión era contundente: salvar vidas”.

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El siniestro es materia de investigación:

De acuerdo con las autoridades de tránsito, “la hipótesis principal sería la pérdida de control del vehículo y una hipótesis contribuyente corresponde a exceso de velocidad crítica en curva”.

El comandante de Tránsito y Transporte de Bogotá viajó a la ciudad de Ibagué junto a una unidad de investigación especializada, con la que suman cuatro unidades examinando los hechos para encontrar las causas del siniestro.

Mientras, algunos de los heridos que fueron trasladados a la Clínica Asotrauma y el Hospital Federico Lleras, en Ibagué, ya fueron dados de alta.