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USO, sindicato de Ecopetrol, respalda la decisión de aceptar las vacaciones y licencia de Ricardo Roa

El presidente de la USO, Martín Ravelo, reveló que la organización sindical había pedido la salida permanente de Roa.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
02:00 p. m.
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La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, expresó su respaldo a la decisión de la junta directiva tras aceptar la licencia temporal de Ricardo Roa, presidente de la compañía.

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Martín Ravelo, presidente de la USO, estuvo en A lo que vinimos hablando sobre lo que vendrá en los días que no estará Roa.

Sindicato había pedido la salida permanente

“Nosotros institucionalmente le solicitamos a la junta directiva de Ecopetrol que apartara de su cargo al ingeniero Ricardo Roa como presidente de la compañía para que él pudiese concentrarse en resolver sus temas personales ante la justicia”, explicó Ravelo.

El dirigente sindical sostuvo que la USO siempre ha hecho prevalecer el interés de la empresa, siendo un patrimonio que ha defendido ante posibles amenazas a la estabilidad.

Sobre el impacto de la decisión, señaló que la situación que estaba viviendo la compañía estaba impactando de manera negativa en su condición reputacional, lo cual puede afectar en las finanzas.

¿Por qué el distanciamiento con el presidente Petro?

De igual forma, expresó su confianza sobre la llegada de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado. "Le genera, no solamente tranquilidad a los mercados, sino a la base trabajadora al interior de Ecopetrol”, precisó.

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Con respecto al distanciamiento de la USO con el presidente Gustavo Petro luego de apoyarlo financieramente en la campaña presidencial de 2022, Ravelo aclaró: “Es de público conocimiento que nosotros tenemos profundas diferencias con el Gobierno Nacional en materia de la política energética, que creemos que es equivocada en cuanto se estimula la producción de gas y de crudo como negocio original de Ecopetrol y necesitamos desarrollar nuevas tecnologías para garantizar la producción petrolera en el país”.

Frente a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en menos de dos meses, el líder sindical anunció que no se ha tomado una decisión para primera vuelta, a pesar de haber respaldado a Roy Barreras en las consultas del 8 de marzo.

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