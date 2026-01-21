CANAL RCN
Colombia

MinComercio adelanta que Colombia utilizará los “canales legales necesarios” para hacer frente a la imposición de aranceles de Ecuador

El presidente Daniel Noboa explicó que la medida se extenderá hasta que el Gobierno de Colombia demuestre un compromiso real para enfrentar el narcotráfico en la frontera.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

enero 21 de 2026
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respondió que el Gobierno Nacional utilizará los mecanismos legales necesarios para hacer frente a la tasa de seguridad del 30%, que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció para productos colombianos, a partir del 1 de febrero.

La medida, según Noboa, se extenderá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Sin embargo, la cartera de Comercio insiste en que “las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”.

Presidente de Ecuador Daniel Noboa impone tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas
RELACIONADO

Presidente de Ecuador Daniel Noboa impone tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas

Colombia contempla distintos mecanismos para afrontar la imposición de aranceles:

De acuerdo con el MinComercio, Colombia podría aplicar el mecanismo de solución de diferencias de la Comunidad Andina (CAN), para buscar una salida que logre beneficiar a ambos países.

Pero no descarta el uso de “instrumentos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como los aranceles inteligentes, para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada en defensa de los intereses de Colombia, los cuales aplicará de ser necesario”.

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador
RELACIONADO

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

Comercio entre ambos países representa ingresos millonarios:

Tan solo entre enero y octubre del 2025, las exportaciones e importaciones entre Colombia y Ecuador generaron 2.209 millones de dólares, con un saldo a favor del país cafetero de 849 millones de dólares. Los productos que más se envían a Ecuador son energía eléctrica, medicamentos, insecticidas y camiones; lo que traduce que un 72,3% de las exportaciones no son minero–energéticas.

Por tanto, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, se comprometió a usar todas “las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir”, entendiendo que “Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Sistema de salud habría cerrado el 2025 con 320.000 tutelas y dos millones de PQR

Disidencias de las Farc

¿Cuáles son los grupos armados que operan en la frontera de Colombia con Ecuador?

Antioquia

Preso condenado por delitos graves se fugó durante traslado médico en Bello: ¿quién es y cómo ocurrió?

Otras Noticias

Mundial de fútbol

¿Salió favorecido en el sorteo de boletas de la FIFA? Pasos para tener una cita de visa a EE. UU.

Guía paso a paso para acceder a la cita prioritaria de visa a Estados Unidos. Así puede activar el FIFA PASS para ir al Mundial.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal OFICIAL hoy 21 de enero de 2026

¡Siguen habiendo afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 21 de enero! Descubra aquí el resultado exacto.

Donald Trump

Guardia de seguridad de Maduro reveló cómo fue el operativo de EE. UU. para capturarlo

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista

Tecnología

Revelan las clínicas que más crecieron gracias a la tecnología en 2025: este es el listado