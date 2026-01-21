MinComercio adelanta que Colombia utilizará los “canales legales necesarios” para hacer frente a la imposición de aranceles de Ecuador

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respondió que el Gobierno Nacional utilizará los mecanismos legales necesarios para hacer frente a la tasa de seguridad del 30%, que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció para productos colombianos, a partir del 1 de febrero.

La medida, según Noboa, se extenderá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Sin embargo, la cartera de Comercio insiste en que “las autoridades de ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso”.

Colombia contempla distintos mecanismos para afrontar la imposición de aranceles:

De acuerdo con el MinComercio, Colombia podría aplicar el mecanismo de solución de diferencias de la Comunidad Andina (CAN), para buscar una salida que logre beneficiar a ambos países.

Pero no descarta el uso de “instrumentos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como los aranceles inteligentes, para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada en defensa de los intereses de Colombia, los cuales aplicará de ser necesario”.

Comercio entre ambos países representa ingresos millonarios:

Tan solo entre enero y octubre del 2025, las exportaciones e importaciones entre Colombia y Ecuador generaron 2.209 millones de dólares, con un saldo a favor del país cafetero de 849 millones de dólares. Los productos que más se envían a Ecuador son energía eléctrica, medicamentos, insecticidas y camiones; lo que traduce que un 72,3% de las exportaciones no son minero–energéticas.

Por tanto, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, se comprometió a usar todas “las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir”, entendiendo que “Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”.