¿Cuáles serían las afectaciones en la frontera si se imponen aranceles entre Colombia y Ecuador, según los comerciantes?

Gremios, cambistas y autoridades locales advierten una caída en las ventas, aumento del contrabando y represamiento de productos.

Valentina Bernal

enero 22 de 2026
10:14 p. m.
La preocupación se intensifica en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Comerciantes, cambistas y autoridades locales advierten que una eventual imposición de medidas arancelarias entre ambos países tendría consecuencias directas sobre la economía regional, el comercio formal y la seguridad en los pasos fronterizos.

Desde Ipiales, Nariño, uno de los principales puntos de intercambio comercial binacional, los gremios alertan que el impacto sería inmediato, especialmente si se concreta un arancel del 30 % a las mercancías.

Según explican, este escenario generaría una disminución significativa en las ventas y un aumento de la ilegalidad, con mayor tránsito de productos por pasos no autorizados.

¿Qué afectación habría para los comerciantes si se imponen aranceles entre Colombia y Ecuador?

En la zona de frontera, la incertidumbre se vive a diario entre quienes dependen del comercio binacional. Cambistas de moneda aseguran que una carga arancelaria de ese nivel sería insostenible para muchos comerciantes, lo que empujaría a la informalidad.

Julio Erazo, representante de los cambistas, fue claro al describir el escenario que se abriría.

Si se pone un 30 % a las mercancías, pues yo simplemente, ¿qué es lo que hago? Pues lo paso ilegal, lo paso por las trochas.

El puente internacional de Rumichaca continúa siendo el principal punto de control aduanero entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, comerciantes advierten que no todos estarían en capacidad de asumir el incremento en los costos, lo que, según alertan, dispararía el uso de pasos ilegales para movilizar mercancía.

¿Cómo se vería afectada la inversión y la relación entre ambos países?

El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, advirtió que las consecuencias no se limitarían al comercio, sino que afectarían la inversión y las relaciones entre ambos países.

Habría una gran incertidumbre de inversión en nuestra zona; dos, se estimularía muchísimo más el contrabando y tres, por supuesto, se generaría esa ruptura, ese rompimiento de las buenas relaciones que tenemos.

A este panorama se suman los comercializadores de alimentos. Vendedores de frutas en Ipiales advierten que los aranceles provocarían serias afectaciones logísticas y económicas, con productos que no podrían ser comercializados.

Magali Orbea, comercializadora de frutas, explicó las dificultades que enfrentaría el sector:

Con el 30 %, la verdad, nuestros productos quedarían represados porque no podremos como comerciantes no podremos cancelar eso.

Ante este escenario, gremios y comerciantes de la zona de frontera insisten en la necesidad de mayor diplomacia entre los gobiernos de Colombia y Ecuador.

Esperan que un eventual encuentro entre los presidentes permita evitar decisiones que, según advierten, podrían profundizar la crisis comercial, estimular el contrabando y afectar gravemente la economía local.

