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🔴EN VIVO 🔴Instalación del nuevo Congreso 2026 – 2030: siga aquí la transmisión

Este lunes 20 de julio se lleva a cabo la instalación del Congreso 2026 – 2030.

Noticias RCN

julio 20 de 2026
02:56 p. m.
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Este lunes 20 de julio se desarrolla la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026 – 2030. Puede seguir la transmisión desde las 3:00 p.m. por Noticias RCN y los canales digitales.

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Tras el desfile militar llevado a cabo por primera vez en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá; y el último discurso público del presidente Gustavo Petro, lo siguiente en la agenda del 20 de julio es la instalación del Congreso.

¿Cómo quedó conformado el Senado?

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara la conformación del Senado tras las elecciones del domingo 8 de marzo, el Senado queda con 103 escaños, incluyendo las dos curules especiales y la curul de Iván Cepeda, el segundo en la segunda vuelta.

La resolución del CNE entonces señaló que así serán distribuidas las curules: Pacto Histórico (25), Centro Democrático (17), Partido Liberal (13), Alianza por Colombia (11), Partido Conservador (10), Partido de la U (8), Cambio Radical (7), Ahora Colombia (5), Salvación Nacional (4), circunscripción indígena (2) y la curul del Estatuto de la Oposición (1).

Algunos de los nombres más sonados son: Cepeda, Lidio García, Nadia Blel, Wadith Manzur, Alfredo Deluque, Norma Hurtado, Carlos Meisel, Enrique Gómez, Andrea Padilla, Jota Pe Hernández, entre otros.

Los posibles presidentes de Senado y Cámara

Ahora bien, en cuanto a la Cámara, para Bogotá, por ejemplo, quedaron Bleidy del Carmen Pérez, Catherine Juvinao, Mauricio Toro, Daniel Briceño, José Uscatégui, David Gerardo Cote, Nelly Patricia Mosquera, Jesús Lorduy, Luz Marina Gordillo, Carol Stefanny Borda, María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán (Lalis), María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landinez, Claudia Romero, Jairo León y Gabriel Becerra.

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Durante esta primera sesión, la primera gran decisión será la elección de los presidentes de ambas cámaras. En Senado, la victoria estaría servida para Deluque, quien ha recibido el apoyo de varios partidos. En la Cámara de Representantes, el elegido sería Nicolás Barguil, de Córdoba y del partido Conservador.

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