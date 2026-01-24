¿Cuándo arrancan las obras del primer grupo del Corredor Verde de la Séptima en Bogotá?

Bogotá está a punto de iniciar la construcción de uno de los proyectos de infraestructura más debatidos. Se trata del Corredor Verde de la carrera Séptima, una megaobra que lleva más de 15 años en planificación y que ha pasado por múltiples administraciones sin concretarse.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en diciembre pasado, las obras del tramo norte comenzarán durante el primer trimestre de 2026.

La obra busca beneficiar principalmente al 70% de los ciudadanos que se movilizan a pie o en transporte público, según información oficial del distrito.

¿Cómo funcionará el Corredor Verde de la Séptima?

El proyecto contempla la construcción de un carril exclusivo para buses eléctricos de Transmilenio, varios kilómetros de ciclorruta, modernización del espacio público y la creación de ecoestaciones.

La primera fase se ejecutará en el tramo comprendido entre las calles 99 y 127, con una longitud de 11,56 kilómetros.

El director del IDU, Orlando Morlano, detalló el cronograma:

Vamos a arrancar con el grupo 1 en enero, grupo 3 en marzo y el grupo 2 debería estar arrancando en el mes de abril, porque tenemos unos temas con acueducto y de los precios.

Las intervenciones incluyen la construcción del carril exclusivo para Transmilenio por el costado occidental entre las calles 116 y 121, además del traslado de la red matriz, lo que implicará cierres técnicamente controlados.

El grupo 3, que abarca desde la calle 183 hasta la 200, beneficiará a más de 1,2 millones de personas con mejoras superiores al 50% en sus tiempos de viaje.

Según las proyecciones, los habitantes de sectores como Santa Cecilia, Cerro Norte, El Codito, El Verbenal y San Cristóbal, que actualmente emplean aproximadamente una hora en desplazarse entre las calles 200 y 100, reducirían ese tiempo a entre 20 y 23 minutos.

Para los ciclistas, el trayecto disminuiría de 50 minutos a menos de media hora.

La inversión de la megaobra del Corredor Verde de la Séptima en Bogotá

La inversión total prevista alcanza los 2,5 billones de pesos. Sin embargo, persisten dudas sobre el tramo sur del corredor, que va desde la calle 99 hasta la calle 24 en el centro de la ciudad.

Fuentes del sector advierten que "tiene que haber una discusión entre la 99 y la 32 y el centro de la ciudad, que es el tramo sur, que no puede quedar en el aire, porque si no los buses y toda la congestión va a quedar haciendo casi una muralla china en la calle 100, diciendo Usaquén con el resto de la ciudad".

El IDU informó que este año terminarían los diseños del tramo sur para adjudicar la obra:

Arrancamos los diseños, la armonización de los diseños de la 99 a la 24, esperamos terminarlos el año entrante y debería salir a contratación la carrera séptima en el 2027.

El proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos a lo largo de los años, incluyendo dificultades técnicas y legales, litigios, quejas de habitantes de la zona y problemas de coordinación con otras obras públicas.

Pese a estos inconvenientes, la alcaldía de Bogotá anunciará oficialmente en los próximos días las fechas exactas para el inicio de las obras.