Fijaron fecha de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá ya fijó el día y la hora en que los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, deberán enfrentar la imputación de cargos por su presunta participación en una red que habría permitido el direccionamiento de recursos públicos para proyectos que hoy están bajo la lupa penal.

El proceso, liderado por la fiscal María Cristina Patiño, se convirtió en uno de los expedientes más sensibles. La funcionaria consolidó una investigación descrita como exhaustiva, rigurosa y soportada en múltiples evidencias documentales y testimoniales.

Sobre esa base, la Fiscalía acusará a los dos exministros de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, delitos que, según el ente acusador, se originaron en su intervención dentro de la UNGRD.

¿Cuándo imputarán a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco?

La diligencia quedó fijada para el lunes 1 de diciembre a las 9:00 de la mañana, cuando el ente acusador presentará ante un juez penal la totalidad de las pruebas que comprometen a los exministros.

Ese día, además, la Fiscalía formalizará su solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra ambos, sustentada en la gravedad de las conductas y en la necesidad de garantizar el avance de la investigación.

Los testimonios que movieron el caso

Tres declaraciones fueron determinantes en la construcción del expediente:

Olmedo López, exdirector de la UNGRD.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres.

María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda.

Sus versiones permitieron reconstruir conversaciones, movimientos administrativos y decisiones que habrían beneficiado proyectos específicos manejados por la UNGRD.

Los chats que encendieron las alarmas

La Fiscalía cuenta con mensajes de diciembre de 2023 entregados por Pinilla. En ellos, el exsubdirector advertía a Bonilla que estaban sin recursos para cumplir compromisos y que necesitaban habilitar el PAC para no detener pagos de proyectos clave.

Pinilla hablaba de tres obras: Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena. En el intercambio, Bonilla le envió a Pinilla el contrato de su secretaria, María Alejandra Benavides, para que ella “articulara” la ejecución de esos convenios.

Uno de esos proyectos, el de Saravena, Arauca, habría estado presionado, según Pinilla, por la representante Karen Manrique, quien lo interrogaba repetidamente por el avance del contrato.

¿Por qué se vio comprometido Ricardo Bonilla?

Bajo juramento, Benavides declaró que Bonilla la habría presionado para autorizar desembolsos millonarios a la UNGRD.

También mencionó un supuesto entendimiento entre Bonilla, Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar créditos internacionales y asegurar apoyos legislativos.

Los montos en disputa

La investigación señala tres grandes proyectos:

Cotorra (Córdoba) – 50.000 millones de pesos

El Salado (Bolívar) – 12.356 millones

Saravena (Arauca) – 30.000 millones

Estos contratos, según el expediente, fueron la base sobre la cual se habrían tomado decisiones que hoy tienen a los exministros al borde de enfrentar una audiencia de imputación con solicitud de reclusión.