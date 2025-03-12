¿Cuántas personas mueren en medio de atracos registrados en Bogotá?

Con menos de 24 horas de diferencia se registró en Bogotá el atraco a una joyería, en la que cinco delincuentes lograron llevarse 200 millones de pesos en mercancía, y el intento de raponazo en el que fue asesinado el joven colombo-francés Jean Claude Bossard.

En 2024, la percepción de inseguridad entre los habitantes de Bogotá alcanzó un 62%; la cifra más alta registrada desde el 2008, pese a una disminución marcada en los casos de hurto a personas, como indicó en diálogo con Noticias RCN el director de ‘Bogotá Cómo Vamos’, Felipe Mariño:

“Lamentamos la muerte de Jean Claude en estas circunstancias, es algo que no podemos permitir como ciudad. Más allá de eso, lo que vemos en las cifras entregadas por la Policía y la Secretaría de Seguridad es que el hurto ha venido disminuyendo este año, pero hay que tener claro que las cifras de hurto están asociadas a las denuncias”.

Tras los hechos registrados la última semana, su llamado no es otro a que “las personas denuncien para entender este fenómeno con mayor precisión. En términos de hurto a personas registramos una reducción del 1%, que se suma a la reducción del 17% en 2024, pero, definitivamente, hay que seguir haciendo un esfuerzo”.

¿Cuántas personas mueren en medio de atracos en Bogotá?

Las muertes registradas en medio de atracos, como la de Jean Claude, en la calle 108 con carrera 19, aunque encienden una alerta en la ciudad y generan un profundo dolor entre los ciudadanos, son poco comunes. De acuerdo con Mariño:

“La configuración del homicidio y las muertes violentas en la ciudad está explicada en dos fenómenos: El primero, que corresponde casi a un 50%, tiene que ver con situaciones asociadas a las disputas por rentas criminales, entre organizaciones delincuenciales, y algo de crimen organizado. El otro 50% está asociado con los problemas de convivencia, hechos de intolerancia relacionados con el consumo de alcohol. Un porcentaje muy pequeño está asociado a escenarios de hurto. En términos generales, en Bogotá, no hay muchos homicidios en el marco de un hurto, pero existen”.

Sin embargo, es imposible advertir a los ciudadanos sobre los puntos críticos en la ciudad, debido a que esta información ha dejado de compartirse con entidades como ‘Bogotá Cómo vamos’; lo que genera una percepción de inseguridad generalizada:

“A partir del 2019 no se publican datos por coordenadas o puntos específicos de la ciudad. Lo que sí sabemos es que hay zonas de la ciudad en las que se presenta una mayor frecuencia de hurtos, particularmente en las vías públicas”.

¿En qué pueden mejorar las autoridades?

Mariño explicó a Noticias RCN que “entender el rol de la ciudad y la Policía Metropolitana vs. la responsabilidad que tienen los organismos nacionales. Definitivamente, en Bogotá tenemos la responsabilidad, tanto Secretaría de Seguridad como Policía, de fortalecer los equipos, sus capacidades. Independientemente del pie de fuerza, necesitamos una mejor Policía, con mayor capacidad de atención a la ciudadanía, pero el sistema de justicia y lo correspondiente a la investigación criminal tiene que ver con capacidades que trascienden las de un alcalde mayor y las de una policía metropolitana”.

Por más avances que la administración Galán o la Metropolitana logren en materia de hurtos, los criminales se enfrentan a una Código Penal “garantista” que les permite, en algunos casos, seguir delinquiendo, aun después de haber sido identificados:

“Es de fondo lo que tenemos que cambiar para que la gente tenga una sensación de justicia. Como en el caso de Jean Claude, recurrentemente, son las mismas personas las que están delinquiendo y pareciera que no hubiera justicia, porque no hay decisiones judiciales inmediatas, o los criminales son dejados en libertad, cuando se necesita de medidas intramurales”.